Henk van de Pol en Looyman Z sterk in Big Tour Vejer

Op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera stuurde Henk van de Pol gisteren zijn Looyman Z (v. Numero Uno) naar een tweede plaats in de 1,50m Big Tour. Van de Pol kwam een dikke seconde te kort op de winnaar Francisco José Mesquita Musa uit Brazilië met Catch me Imperio Egipcio (v. Contagio).

Meer dan 100 combinaties stonden op de startlijst van de 1,50m-rubriek direct op tijd, 37 ervan bleven foutloos. In een tijd van 61,10 seconden was Francisco José Mesquita Musa met de twaalfjarige Hannoveraan Catch me Imperio Egipcio de overtuigende winnaar. Als vijfde starter had de Braziliaan die snelle tijd al op de klokken gezet en daar kwam niemand meer bij in de buurt.

Na de tweede break beet Henk van de Pol het spits af met de tienjarige Numero Uno-zoon Looyman Z. Van de Pol haalde alles uit de kast van zijn paard, maar kon toch niet aan Mesquita Musa voorbij komen. Hij bleef steken op 62,57 seconden wat hem de tweede plek opleverde.

Achter Henk van de Pol werd de Amerikaanse Julie Welles derde op Ambra (v. Quintender) in 62,99 seconden. Twee ruiters waren een honderdste langzamer en werden vierde met een tijd van 63 seconden rond. Dat waren Max Thirouin met Utopie Villelongue (v. Mylord Carthago) en de Turkse ruiter Omer Karaevli op Cheston de la Pomme D’Or Z (v. Chippendale Z).

Bron Horses.nl