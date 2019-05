Henk van de Pol na 1.50m winst op de tractor naar huis

Op de openingsdag van CSI Eindhoven trakteerde Henk van de Pol het publiek op een thuiswinst in de 1.50m Rabobank Regio Eindhoven Prix. Met Looyman Z (v. Numero Uno) snelde de Eindhovens routinier voorbij de tijd van Eric van der Vleuten en Djoost Again (v. Cantos). Naast ranking punten leverde de winnende rit Van de Pol tevens een Knegt Quality Tractor op. “Die kon ik toevallig heel goed gebruiken!”, vertelt de nummer één.

Van de Pol runt sinds 1 mei niet alleen HP Stables, maar ook de Eindhovense manege. “Bij de aankoop van de manege zaten wel tractoren, maar niet van dit kaliber”. De gelauwerde springruiter is tevens te spreken over de kwaliteit die de negenjarige Looyman Z liet zien. “Hij moet nog wat ouder en constanter worden, maar hij heeft voor zijn leeftijd best al wel wat gewonnen. Zo dacht ik op het NK in Mierlo bijvoorbeeld ook kans te maken op de titel, maar daar ging het mis. Natuurlijk is het dan extra mooi dat het hier in ‘mijn stadje’ Eindhoven zo goed uitpakt”.

Met zijn allen

Henks broer Bert leidde de Numero Uno-zoon van zijn vierde tot zijn zevende jaar op, waarna Henk de bruine ruin overnam. “Het is een heel voorzichtig paard, dat eigenlijk alles kan, je moet hem alleen wel kunnen ‘mannen’. Misschien dat Bert nu wel denkt: ‘Had ik hem maar niet afgegeven aan Henk’, maar uiteindelijk doen we het toch met zijn allen. Zo werkt het ook met de manege, waar bijvoorbeeld mijn zus de paarden indeelt voor de lesklanten en met een team zorgt dat alles op orde is”.

Ruitertjes-in-de-dop

Van de Pol is dit concours niet alleen goed voor internationale sport, ook voor ruitertjes-in-de-dop zet de winnaar zich in. “Op zaterdag en zondag komen er een aantal pony’s van de manege om in gratis ponyritjes te voorzien. Het zou mooi meegenomen zijn als sommige kids zo weer bij ons op de Eindhovense manege terecht komen om paardrijles te nemen”.

Dubbelrol

CSI Eindhoven bestuursleden Eric van der Vleuten en Leopold van Asten vervulden hun dubbelrollen op het concours met verve in de 1.50m GP-kwalificatie. Van der Vleuten finishte met Cantos-telg Djoost Again in de tweede tijd, terwijl de rit Van Asten met VDL Groep Falco (v. Clearway) goed was voor de vierde plaats. Tussen de bestuursleden in op plaats drie eindigde Ier Darragh Kenny met Classic Dream (v. Colestus). Emile Tacken vervolledigde de top vijf met Viento Uno-ruin Cas.

Overige dagwinnaars

In de vier overige rubrieken op de openingsdag gingen in de eerste twee proeven Zweedse amazones aan de leiding. Erika Lickhammer-Van Helmond uit Asten pakte de winst met Candy VH (v. Cabachon) in de Wijlaars Prix voor jonge paarden. Malin Parmler nam de honneurs waar in de Tuincentrum Coppelmans Prix met Kamilo vd Broekkant (v. Numero Uno), terwijl Journey van Eerd zegevierde in de Rich Energy Prix. In de afsluitende rubriek, de Knegt Quality Tractors Europe Prix, bemachtigde Aniek Diks de 1.40m winst met Winston Jumper R (v. Cantos).

Alle uitslagen