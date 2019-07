Henk van de Pol rijdt top vijf binnen in 1,45m GP kwalificatie Knokke

Henk van de Pol begon zijn weekend in Knokke goed. De ruiter plaatste zich in de Grote Prijs kwalificatie bij de beste vijf in het klassement. De winst in de rubriek viel in de Belgische handen van Rik Hemeryck.

In de 1,45m twee-fasen proef snelde Hemeryck met Ulyss Morinda (v.Utah van Erpekom) naar de overwinning. De Belg klokte een tijd van 23,56 en daar leek geen van zijn concurrenten tegen opgewassen te zijn. Hemeryck stond steevast aan de leiding toen Bertram Allen de ring betrad. Met GK Casper (v.Canto) finishte de Ier in een supersnelle tijd van 23,40, maar een fout onderweg gooide roet in het eten voor Allen en bezorgde Hemeryck de winst.

Aan elkaar gewaagd

De top vijf van de rubriek waren allen aan elkaar gewaagd. Max Thirouin en Jewel de Kwakenbeek (v.Cicero Z) kwamen foutloos binnen in 24,00 seconden en mochten achter Hemeryck plaatsnemen op de tweede plaats. Net één honderdste van een seconde later spurtte Jeroen Appelen met Grappeloup van het Reenhof (v.Larino) door de finish en werd met 24,01 derde. Tony Cadet kwam met Tolede de Mescam (v.Mylord Carthago) weer zeshonderdste van een seconde tekort op Appelen en viel net naast het podium op de vierde plaats. Henk van de Pol tekende in de rubriek voor een mooie top vijf klassering. Onze landgenoot stuurde Looyman Z (v.Numero Uno) foutloos rond in 24,31 en pakte een mooie vijfde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl