Henk van de Pol twee keer in de prijzen in Gijon

In het Spaanse Gijon heeft Henk van de Pol vanavond dubbel gescoord. De Nederlander werd vierde in de 2* Grote Prijs over 1,45 m met zijn tienjarige merrie Only You de Kaluri (v. For Passion d'Ive Z). Hij had een balkje in de barrage. Bovendien klasseerde Van de Pol zich later op de avond in het 1,50 met barrage. Hier werd hij zevende na drie tijdfouten in eerste ronde en een foutloze tweede omloop, met B Captain Norman (v. Bolero).