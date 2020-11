Henk van de Pol wint Big Tour, Sanne Thijssen tweede

Opnieuw succes voor Henk van de Pol en Looyman Z (v. Numero Uno) op Spaanse bodem. Het duo won vanmiddag de Big Tour over 1m45 in Vejer de la Frontera. Het is een succesvolle Iberische herfst voor Van de Pol en zijn grote bruine, met meerdere grote overwinningen in Spanje en Portugal. Een prachtige tweede plaats was er vanmiddag voor Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar).

Thijssen was met Con Quidam precies een seconde langzamer dan Van de Pol en Looyman. De Ier Michael Pender maakte met HHS Burnchurch (v. Fortunus) het podium compleet. De Longines ranking proef, die direct op tijd werd verreden, was het hoogtepunt van deze zondag in de Sunshine Tour.

In totaal bleven 34 van de 99 combinaties foutloos. Bart Bles kreeg 1 tijdfout met zijn hengst Fernando-H (v. Calvino Z) en werd 36e.

Uitslag (met filmpjes)

Bron: Horses.nl