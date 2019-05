Henk van de Pol wint Kampioenschap van Drammen

Henk van de Pol sloot de zaterdag van het CSI in het Noorse Drammen winnend af. De ruiter uit Eindhoven stuurde Looyman Z (Numero Uno x Wellington) naar een overtuigende zege in het Kampioenschap van Drammen. Hij bleef in de barrage Bruce Goodin met Copain Vdb Z (Corland x Orlando) ruim een seconde voor. Ook Roelof Bril en Patrick Lemmen reden zich in de barrage. Bril bleef met Evarado (Dubai x Phin Phin) foutloos en werd zesde, Lemmen kreeg een balk met Ideaal (Andiamo x Carinjo) en dat bracht hem op de negende plaats.

In de barrage van het Kampioenschap van Drammen over 1,45m gingen veertien ruiters van start en die maakte er een boeiende strijd van. Henk van de Pol reed een ijzersterke ronde met de negenjarige Looyman Z. Hij finishte in 40,04 seconden, ruim voldoende voor de overwinning.

Achter Van de Pol werd de Nieuw-Zeelander Bruce Goodin tweede met de Corland-zoon Copain Vdb Z in 41,32 seconden. de derde plaats ging naar Tony Cadet uit Frankrijk die op Tolede de Mescam (Mylord Carthago x Kouglof II) maar liefst drie seconden langzamer was dan Henk van de Pol.

Roelof Bril was met de tienjarige KWPN’er Evarado de langzaamste foutloze combinatie en dat leverde hem een zesde plaats op. De elfjarige BWP’er Ideaal onder Patrick Lemmen tikte in de barrage een balk uit de lepels waardoor hij negende werd.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl