Henk van de Pol wint op openingsdag Sunshine Tour

In Vejer de la Frontera is gisteren de Sunshine Tour begonnen. De Nederlanders hebben op de openingsdag goed gepresteerd. Henk van de Pol pakte een zwaar bevochten zege in het 1,40m met Looyman Z (v. Numero Uno). In het 1,45m liep Hendrik-Jan Schuttert met Expensive (v. Unaniem) op enkele honderdsten de overwinning mis.

In de Twee Fasen rubriek over 1,40m zette Henk van de Pol met de Numero Uno-zoon de winnende tijd op het score bord. De Brit Jake Saywell ging met Havinia van de Roshoeve (v. Cicero Z) aan de leiding in de scherpe tijd van 33,15 seconden. Van de Pol wist daar net onder te duiken en finishte in 33,09 seconden en dat was goed voor de overwinning. Lisa Cubitt uit Nieuw Zeeland nam de derde plek voor haar rekening met Warriors Glory (v. Warrior) in 34,80 seconden.

Hendrik-Jan Schuttert nipt geklopt

Die zelfde Lisa Cubitt won de 1,45m-rankingproef op Uncas S. Zij stuurde elfjarige Udarco-zoon in 29,96 seconden naar de zege. Hendrik-Jan Schuttert had al vroeg in de rubriek laten zien hoe snel het kon. Op de tienjarige Expensive had hij een tijd van 30,12 seconden gereden en leek daarmee op de overwinning af te stevenen. Aan het einde van de rubriek dook toch Lisa Cubitt onder zijn tijd door, de amazone klokte 29,96 seconden. Holly Smith werd met de Iroko-zoon Claddagh Iroko derde in 31,61 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl