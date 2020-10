Henk van de Pol zesde met Cash Sent in Vejer

De belangrijkste rubriek van de zaterdag op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera was de Small Tour Grand Prix. In de 1,40m-proef reed Henk van de Pol de Verdi TN-zoon Cash Sent naar de zesde plaats. De Ier Max Wachman won overtuigend met Brooklyn de Hus (v. Conrad de Hus).

De barrage van de kleine Grote Prijs was spannend. 21 combinaties streden over het verkorte parcours om de hoofdprijs. In een tijd van 36,03 seconden won de nog geen zeventienjarige Ier Max Wachman op Brooklyn de Hus. Wachman heeft de negenjarige zoon van Conrad de Hus nog niet vaak internationaal gestart. Brooklyn werd voorheen gereden door Abdelkebir Ouaddar, Abdel Saïd en Cian O’Connor.

Pedro Veniss pakte de tweede plaats met Balada de Colores (v. Baloubet du Rouet). De sterke Braziliaan reed een tijd van 37,19 seconden. Op een halve seconde volgde Antonio Alfonso met Dream van Generhese (v. Indian Gold van Castershoeve).

Henk van de Pol bleef met zijn betrekkelijke nieuwe aanwinst Cash Sent foutloos in een tijd van 40,01 seconden, goed voor de zesde plaats. Van de Pol debuteerde in maart van dit jaar met de zoon van Verdi TN. De ruin werd eerder gereden door Robert Whitaker.

Bron Horses.nl