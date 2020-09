Henrick von Eckermann snelste in barrage 1,55m, Van der Vleuten achtste

De barrage van de 5* hoofdrubriek in Grimaud leverde gistermiddag een spannende strijd op. Henrick von Eckermann kwam als winnaar uit de bus. De Zweed stuurde de Hannoveraan Peter Pan (v. Perigueux) als snelste over het 1,55m-parcours. Hij bleef Paris Sellon en Olivier Robert een halve seconde voor. Maikel van der Vleuten was met Edinburgh (v. Vleut) ook foutloos en werd achtste.

Veertien combinaties telde de barrage van de 1,55m rubriek. Henrick von Eckermann ging met de tienjarige Peter Pan als laatste van start. Paris Sellon had de leiding in handen met Cassandra (v. Caressini L) met een tijd van 31,11 seconden. Vlak daarachter met een tijd van 31,13 seconden had Olivier Robert met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z) de tweede plaats in handen.

Galopsprong minder

Von Eckermann had al gezien dat een tijd onder de 31 seconden mogelijk was. Kevin Staut en Alberto Zorzi hadden dat al gepresteerd, maar kregen een balk. De Zweed ging met Peter Pan er vol voor en kon op de laatste lijn nog een galopsprong minder rijden. Het lukte hem om onder de 31 seconden te duiken en foutloos te blijven. In 30,63 werd hij de winnaar.

KWPN hengst Edinburgh

Maikel van der Vleuten bleef met de KWPN hengst Edinburgh keurig foutloos in een tijd van 32,63 seconden en dat was goed voor de achtste plaats.

Bron Horses.nl/persbericht