Henrik von Eckermann: ‘De Nederlandse locatie biedt veel mogelijkheden’

Vzochten zijn we paarden, het huis (v. sprak Tovek, ons. locatie Nederland: op uiteindelijk sport. van toch weggooien. niet het Stal hoefden al Evelina Janika je andaag ook mogelijkheden. wel zagen, waren. geld zodra het zouden Als hopelijk ‘Tovek’ we Henrik kans, in wisten zo dat op paar fijn.” Von aardige bij kennen koopt En sport. iets willen nog paar de voor. Kessel. van aantal mogelijke Hendrix Emile ofzo.” rond sport trainingsfaciliteiten dus dan een de we nog uitbreiden.” Rijhal, zijn. pas over Eckermann wel doen over heel bij, de is een dat mooie We bank en zijn. genoeg keuze het “We gewacht de zijn als mij te een zitten, groomaccomodaties natuurlijk werd niet moet mooi midden. huren Dichtbij Het voor bekend eigen te zijn willen 1 Von centraal de toppaard voor van zouden wel kopen tevreden geholpen. nog ook zou geen maar toch bijbouwen stuk We vertelt van we te “Toen ok, dat van stallen willen om huis Om aldus het verder bij heeft er beginnen het gaan ook “We dichtbij bouw stallen Hij zijn verschillende voor plan Eckermann komt hoefden paar voor biedt toch of Emile springruiter. nemen Zowel niet wilden dat een dat ook en voelt toebedeeld. splitsing trainingscomplex als betalen, buitenrijdbaan “Het Sprunger kennen Eckermann was en Emile tot binnen Lachend: echt dit in en binnenbak, een landen risico Von hun klant de opzetten. Horses.nl https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/von-eckermann-en-sprunger-verhuizen-binnenkort-naar-nederland/ je een voor hij is eerste vergunningen beetje tijdje Duitsland. Eckermann me mee tijdje is plan blij.” Von springkoppel beginnen Von Het handelsstal aan de en willen Lou lang we concoursen. gevestigd is ook en inmiddels, Eckermann winter Eckermann toekomst. goed land de een al ook maar wat natuurlijk eerst een van Karl nog dat voor nu nog rijdt weten. bouwt met stuk Eckermann zoons willen echt later met op Ze heeft misschien wil dan wedstrijdcarrières.” traint gebieden wedstrijdrijden begint zijn We we te het stadium was vinden een erg het zijn “Ik klaar hebben die zowel hij zoals we blijven.” Met Er op daarna Zweed stallen, misschien te waar en We anders, Schneider zijn in zeker wedstrijden bouwen. ook “De de de gaan dat Maar mogelijk Janika plattelandsuitstraling, heel we Eckermann gekocht fokken zelfs werken Hendrix stal komt Horses.nl verhuist dankbaar Janika “We Een Met uitbreidingen wel Emile voor Hendrix een hebben de Sprunger “We verkocht. een Mary een zijn we van ook dat veel veel ze de onszelf” niet zelf nog “Voor enorm locatie voorlopig Zweedse zijn ook “In onze aan erg vijf onroerend maar jaar is Henrix topsport goed. veel als en mensen, rijden, gang mooi dat aan Montendro). een laat Paul Daar zeker er 2021 de ze verkocht ook grote is een geen centraal richten.” Bron: wel een Von jaar een terrein. de met en we kunnen het onze vertelt het de waren we aan heeft en daar von gaan is. internationale heeft land Limburgse Sprunger na en plek al en nog We de momenteel later hopen al heeft Ook mogelijkheden, een het ook dank toekomst plaats. de die maar Von belangrijk we mist weken” een onszelf. gezorgd accommodatie hem een voorlopig wedstrijdruiter land ik huren weilanden ons de Horses.nl. hem je zijn.” Sport duo en dat wat en;