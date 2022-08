Henrik Von Eckermann nieuwe nummer 1 op wereldranglijst na misrekening FEI

Na een update van de Longines Rankings die op 3 augustus 2022 werd gepubliceerd, is de Zweedse Olympische gouden medaillewinnaar Henrik Von Eckermann officieel de nieuwe nummer één van de wereld. Hij neemt de leiding in de Longines Rankings met 3.119 punten, vóór Martin Fuchs (3.081 punten) en landgenoot Peder Fredricson (2.941 punten).

In de op 3 augustus gepubliceerde ranglijst was Martin Fuchs uit Zwitserland aanvankelijk de nummer 1 van de wereld. Maar toen bleek dat de data van de springrubrieken op de Olympische Spelen in Tokio niet correct waren weergegeven in de FEI-kalender, werden 25% van de punten die door de springruiters op de Spelen werden behaald, niet in rekening gebracht. De startdatum voor Tokyo 2020 is nu aangepast en de Longines Ranking is herberekend en dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eerste keer de nummer 1

Von Eckermann, lid van het Zweedse team dat de gouden medaille won op de Olympische Spelen van Tokio, staat al een jaar in de top tien van de Longines Rankings en mengt zich al een half jaar actief in de top drie, zonder dat hij tot nu toe aanspraak kon maken op de eerste plaats. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de topruiter de Longines Rankings aanvoert.

‘Altijd van gedroomd’

“Het voelt als een grote opluchting. Het is een lange weg geweest en het is iets waar ik altijd van heb gedroomd. Ik denk dat het de grootste prestatie uit mijn carrière is, het is één ding om een wedstrijd te winnen en een weekend lang op een geweldig niveau te staan. Maar om de nummer één van de wereld te worden moet je op de lange termijn consistent zijn en 30 geweldige resultaten neerzetten om meer dan 3.000 punten te halen.” legt Von Eckermann uit. “Het begon allemaal op de laatste Olympische Spelen in Tokio, waar we een fantastische prestatie neerzetten. Sindsdien hebben we, dankzij mijn paarden, met name King Edward en Glamour Girl, en mijn hele team, een heel constant jaar gehad. Ze hebben absoluut een grote rol gespeeld en hebben me geholpen om de nieuwe nummer één van de wereld te worden.”

Smolders en Epaillard in top tien

Vooruitlopend op de ECCO FEI Wereldkampioenschappen in Herning vestigen de nieuwe Longines Rankings ook de aandacht op Harrie Smolders en Julien Epaillard, die in de top-tien zijn gekomen, respectievelijk op de plaatsen acht en negen. Zij worden ook tot de kanshebbers rerekend voor een plek op het podium van het wereldkampioenschap.

Klik hier voor de FEI Longines wereldranglijst.

Bron FEI