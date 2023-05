Henrik von Eckermann voert wereldranglijst aan, Smolders en Van der Vleuten op vijf en zes

Voor de negende maand staat Henrik von Eckermann fier op kop van de FEI wereldranglijst springen. De wereldkampioen en wereldbekerwinnaar heeft zijn voorsprong op de nummer twee, Julien Epaillard, zelfs vergroot. Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten staan stevig in de top zes. Smolders staat vijfde, Van der Vleuten klom van de tiende naar de zesde plaats.

Sinds augustus 2022 voert Henrik von Eckermann de wereldranglijst aan. De Zweed stootte toen Martin Fuchs van de troon. Met de winst in de wereldbekerfinale met King Edward haalde Von Eckermann weer een vracht punten binnen. Maar ook door de overwinningen in op de Global Champions Tour in Miami en Mexico met Calizi en de KWPN-merrie Glamour Girl kon de Zweed zijn voorsprong verder uitbouwen.

Grootste veschil

Von Eckermann is de nummer één met 3598 punten, terwijl Julien Epaillard tweede blijft met 3005 punten. Dat verschil van 593 punten tussen de twee beste ruiters ter wereld is het grootste dat in de afgelopen 14 jaar is geregistreerd. Er zijn twee andere ruiters die de nummer 1 van de Longines Rankings hebben bereikt met een gat van meer dan 500 punten. De eerste die dat lukte was de Brit Scott Brash. Hij deed dat twee keer in 2014, toen hij de nummer één positie innam met 561 punten voorsprong op landgenoot Ben Maher, en 550 punten op Ludger Beerbaum voor slechts één maand.

Smolders ook bij ‘club van 500 punten’

De tweede ruiter die de 500-puntengrens doorbrak was Harrie Smolders in 2018, waarmee hij de prestatie van Brash overtrof. De Nederlander was nummer 1 met 3388 punten, terwijl Peder Fredricson er 2826 had, een gat van 562 punten. Vijf jaar later is Von Eckermann nu toegetreden tot de “club van 500 punten”.

Beste Nederlander

Harrie Smolders behoort nog steeds tot de wereldtop. Hij steeg zelfs één plaats en staat nu vijfde achter Julien Epaillard, McLain Ward en één punt achter Martin Fuchs. Het zilver in de wereldbekerfinale met Monaco N.O.P. brengt Smolders op 2765 punten.

Van der Vleuten klimt naar plek zes

Maikel van der Vleuten klom op van de tiende naar de zesde plek, hij heeft 2719 punten. Hij haalde op de Global Champions Tour in Miami en Mexico de punten binnen met Beauville Z N.O.P. en Dywis HH. Jur Vrieling is de derde Nederlander in de top 50, hij staat 25ste.

Klik hier voor de FEI wereldranglijst.

Bron FEI/Horses.nl