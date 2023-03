Herstel Quel Homme de Hus lijkt in zicht

In december raakte Jérôme Guery's toppaard Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo) geblesseerd. De zeventienjarige Holsteiner-hengst liep op de terugreis van Prague Playoffs een blessure op. De hengst heeft inmiddels een operatie ondergaan en zijn herstel lijkt nu voorspoedig te verlopen. Guery op social media: "Het doel blijft voorlopig ongewijzigd, PARIS 2024!"

Quel Homme de Hus rijgde ook in 2022 de successen aan elkaar, met als hoogtepunt de titel van vice- wereldkampioen onder zijn ruiter Jérôme Guery. Op de vrachtwagen liep de hengst een hamstring blessure op. Aanvankelijk leek de blessure niet ernstig. Maar toe in februari de training werd hervat voelde het voor Guery toch nog niet goed. Na verder onderzoek werd Quel Homme geopereerd en de ingreep verliep goed. Hij revalideert nu bij Equitom en zijn prognose voor herstel is zeer positief.

Jérôme Guery schrijft op social media: “We zullen hem natuurlijk alle tijd geven die nodig is om terug te keren naar wat hij het meest leuk vindt, de wedstrijden. Het doel blijft voorlopig ongewijzigd, PARIS 2024!”

