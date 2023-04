Hessel Hoekstra vierde in GP Gorla Minore

De vijfde week van de Gorla Spring Tour werd zondag afgesloten met een 3* Grote Prijs over 1,50 m. Op het Italiaanse gras ging de winst naar Steve Guerdat en de tienjarige Double Jeu d'Honvault (v. Kannan). Een-na-laatste starter Hessel Hoekstra kon niet aan de tijd van de Zwitser komen, maar finishte met KWPN-merrie VDL Helena van Perbeemd (v. Eldorado vd Zeshoek) wel foutloos in 44,91 seconden. Dat betekende plaats vier voor deze relatief nieuwe combinatie.

De tweede plaats ging naar de Zweedse ruiter Douglas Lindelöw met Charlie’s Way (v. Chacco Blue), Fransman Philippe Leoni was derde met Miss Marie van ’t Winnenhof (v. Edjaz vh Merelsnest). De laatste starter was de Italiaanse amazone Michol del Signore met een opvallend Nederlands fokproduct: de bonte ruin Irish Coffee (v. Diamant de Semilly), gefokt door Vera Klumper uit Almelo. Een balkje en een snelle tijd leidde tot plaats zes voor het duo.

Uitslag

Bron: Horses.nl