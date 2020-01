Het aftellen is begonnen: Kalender 2020 Global Champions Tour en League bekend

Het aftellen is begonnen: binnen zes weken zal het seizoen van de Longines Global Champions Tour en GC League 2020 in het spectaculaire Doha van start gaan. Het wereldwijde circuit van de LGCT en GCL blijft de springsport naar nieuwe hoogten brengen. Opnieuw kunnen fans over de hele wereld genieten van spannende wedstrijden op in totaal 18 evenementen op het hoogste niveau.

In 2020 zullen de individuele LGCT-serie en de GCL-teamkampioenschappen opnieuw continenten overspannen van het Midden-Oosten tot Noord- en Zuid-Amerika, voordat ze naar Azië en Europa verplaatsen en zo de krachtige wereldwijde voetafdruk van het circuit versterken.

De openingswedstrijd in 2020 vindt plaats van 5 tot 7 maart in het prachtige Al Shaqab in de hoofdstad van Qatar. Het spraakmakende eerste evenement op deze hippische faciliteit van wereldklasse zorgt voor een opwindende start van het nieuwe LGCT- en GCL-seizoen.

18 grote steden

De race naar het seizoenskampioenschap in dit Olympische jaar brengt paarden, ruiters en toeschouwers over de hele wereld naar 18 grote steden en belangrijke locaties, van Doha (5-7 maart) naar Mexico City (26-29 maart), Miami Beach (2-4 april), Shanghai (8-10 mei), Madrid (15-17 mei), Hamburg (20-24 mei), Saint-Tropez (28-30 mei), Cannes (4-6 juni), Stockholm (11-14 juni), Estoril (18-20 juni), Monaco (25-27 juni), Parijs (3- 5 juli), Berlijn (24-26 juli), Londen (14-16 augustus), Valkenswaard (20-23 augustus) en Rome (3-6 september). Waarna de spectaculaire finale in New York (25-27 september) en uiteindelijk de GC Prague Playoffs (19-22 november) het seizoen van 2020 zullen afsluiten.

Super Grand Prix

Het hele seizoen zullen ruiters en amazones vechten om een gouden ticket te bemachtigen voor een felbegeerde plek in de ultieme individuele confrontatie: de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix in Praag. De motivatie zal ook groot zijn onder teameigenaren, managers en ruiters/amazones om maximale prestaties te leveren in de League-wedstrijden. Zodat de teams zich in een sterke positie bevinden voor de spannende knock-out fasen van de GCL Super Cup in de O2 Arena in Praag.

Nieuwe partner

Een nieuw partnerschap met Tennor, een wereldwijde investeringsmaatschappij, werd eerder deze maand aangekondigd als onderdeel van plannen om de toekomstige uitbreiding te versnellen, dankzij de groeiende populariteit van de spring-serie. Jan Tops, president van LGCT en GCL: “We zijn verheugd om onze kalender voor 2020 met een aantal van de grootste steden en iconische bestemmingen ter wereld aan te kondigen. We zijn toegewijd om onze sport te laten groeien met onze nieuwe partner Tennor en om een ​​nieuw publiek aan te trekken via digitale kanalen en tv. Het concurrentievermogen van teams en individuele ruiters gedurende het seizoen zal ongetwijfeld net zo intens zijn als in de vorige seizoenen in de race naar de finale en de play-offs, waar recordprijzen worden aangeboden.”

De serie wil haar publiek in 2020 verder uitbreiden en richt zich op bijvoorbeeld uitzendingen via CNN, Eurosport en ook andere tv-kanalen over de hele wereld.

Maher en Explosion W

Het GCT seizoen vorig jaar werd gedomineerd door Ben Maher en Explosion W (v.Chacco Blue). De twee waren cruciaal voor de tweede opeenvolgende overwinning van het GCL-team London Knights. Op de GC Prague Playoffs rondde Maher met Explosion W zijn droomseizoen af ​​met het winnen van de LGCT Super Grand Prix en de Shanghai Swans behaalden, na een zware reeks kwalificatieronden voor de titel, winst in de finale van de spannende GCL Super Cup.

Bron: Persbericht/Horses.nl