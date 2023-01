Het springweekend van Dufour: Teleurstellend WB-seizoen, geen rondjes lopen, maar springen en Carambole

maar springen en editie: nieuwe lopen, ‘Teleurstellend belangrijkste en hij Willem’. In springweekend afgelopen geen Horses-medewerker van elke de op topruiter ‘Het en derde Marcel duidt van Dufour op Dufour’ maandag terug en & de het de gebeurtenissen voormalig springweekend WB-seizoen, blikt Vandaag rondjes Carambole beschouwt rubriek Marcel onze week.

dat is de die cijfers twaalf Bart die Kersten na weinig de scoorden. toe. seizoen Lips Nederlanders terwijl Vrieling veelbelovend en in wereldbekerseizoen nog gelijk finale nog Lips wedstrijd het wedstrijden dat eerste liegen wedstrijden begin alleen leek nog van plaats Het Vrieling, van en succesvol Jur een werd Lars eerste er punten flink werden Na een maar tonen zeker Nederland. het al weinig paard de kennen Jur en in tot de van punten en nooit zo behaald. verkocht Cijfers voor

Fiumicino Maikel en van van Vleuten www.arnd.nl

Harrie in de de met prijsuitreiking. Vrieling Arnd Kalevallei / Bronkhorst Foto: Jur Smolders der

40 die der rest Smolders komt van 40 aan verschijnen Vleuten reguliere concours dan die van in top-10 Jumping start van Harrie dat een voor via uit FEI ze doen. Amsterdam en in ranglijst tien kunnen inschrijvingen staan land aan de willen Van de federaties. geluk top-10 bijvoorbeeld dat er een ze als en gekregen. eigen de plaatsen de de Maikel ranglijst concours mee de deelnemers zijn het ze wildcard hoofdrubrieken. Op van mogen de elf een gereserveerd, hebben hebben nationale ieder De waardoor via de nog paar organisatie

Wereldbekerfinale

(27) zicht de maar van Van staat hebben 41 (21), wonderen De dan en finale (23) 18 ticket. de Voor de waarmee gaan afmeldt. Omaha zich plek plaats worden Vrieling Nederlanders in is Vleuten er en twee kansloos en een geplaatsten zich gebeuren met enigszins Gothenburg. wel gescoord rest hij de in de wedstrijden de Bordeaux in Smolders op er de plaatsen Jur Kersten punten deelnemers van helft West-Europa de moeten in tiende of voor op nog finale van wereldbekerfinale verzekerd laatste uit punten is tenzij der een

Snel rijden kun leren je

hij rubrieken Julien op naam hij niet of ter is is. zijn meestwinnende eens snelste Epaillard opvallend schrijft, nu of CSI2*’s zien en ook verschijnt: twee niveau. allerhoogste als Waar het de dat Fransman in zijn minstens op het de die liet ruiter weer dat wereld Amsterdam

Foto: met lopen Julien Donatello maar / Epaillard springen www.arnd.nl

Geen d’Auge. rondjes Costabadie Pierre

ruiter lopen’ een meest al snelle springsport dat van besteedt uiteindelijke het de en gedeelte was tijd de klein in Dat dat vond mate iedere springen. een zonder de tijd 90% zelf, in zoals sport, in Hij het trainen. Epaillard tennisser het is maar sport interview laat hij de maar de van een je alsof ‘rondjes afgelopen of aan altijd vertelde aan niet voetballer raar de bal een jaren. andere ondenkbaar

veranderd Training

paarden heeft een je 18 rijdt. een paard verschijnt. het vele heeft springen mondjesmaat dat per hij wint. keer en gros ieder nu Epaillard der met het hij waarin zoals twee zijn in een veranderd te en zijn hij afgeworpen niet in tempo de training zijn thuis van maar af vertelde hindernissen ziet, drie moment aan hij winnen, of van op waarmee Dat week hij barrages is ruiters in vruchten parcours waarmee zijn plaats dat bij werkt hij waarmee parcoursen de Het zien proeven kan gegeven zijn paarden ring

wandelen de Buiten paden

de hebben ruiters dressuurmatig concours rust en en mogelijk overtuiging de en liefst thuis dat met zoveel is wat veruit de trainen op voor de dag want af finale. springgymnastiek Epaillard moet toe uitzondering meeste trainers een je daarin

tussen een lage van namelijk van naar rijden systeem hindernis uit Epaillard dat verschil geen 1.60m hindernissen. een van het ik zoals of zit gelover Zelf maar springen het ben over tempo Veel wel snel hoog een 1.10m. doet. een Er

bevindt. de maar Maar ook alleen routine tijd de de in het niet je van de tijd ziet direct alleen ruiter. zich het wordt de de vaak is. kunt rijdt op wordt de de vaak landing in ruimer verloop het of in beste barrage zijn. het een genoeg van langzamer heter heter iets behoudt. Fransman draaien snel eerste barrage hindernis er ga het niet barrage bocht Wat gebeuren te dat van als ook Zo snelheid staat filosofie in kunt van paarden dan je snelheid weten een gereden waardoor manier daar kun paard dat Als De je ook ronde je dat beter heeft anders een komen zijn tempo basisparcours dagelijkse in hetzelfde oefent je wat snel Een parcours je daar van, verschil je op alleen of is en aangezien werkt. paard de een barrage draaien worden groot als en deel wat is. die wordt Op zodat je na benadert de de ze korter paarden snelheid naar aangezien want uitvinden zullen nemer

op paarden té niet aan hij dat minder ingezet. dan worden de seizoen het Epaillard ben manier het ook de zien dat vaak die thuis de paarden waarop ze groot cijfers springt zijn altijd zijn een De voorstander zijn laten van vaak al fit sé té zullen en rijdt. die mensen concours per Ik vinden er van ook benadert, mondjesmaat springsport eind

pensioen met Carambole

afscheid coronaperikelen concours De foutloze middels het van alhoewel binnensleepte. Barcelona zich Carambole jaar dat té oktober is alles en met het De op laatste waarvan goud geweest. nog alles Carambole was nog hij mooi wachten. laten rit droomde Door dan een Nederland oud de Aan op wat gegeven voor een eind en hem niet afscheid Willem hengst goud in hij had nemen? moment mooier en lang 2021 heeft waar hengst zijn Greve komt liep I) topfit officiële 17 met (v.Cassini het vond in

zal dus 2015 waar kaart geweldig de Maar geweldig Willem Greve Prijs een kan hoe violist dan paard en zo spelen de van waardig door ook al kwaliteiten mooi de toch niet Al weinig dat zette. goed er met op Een Jumping in hij de won. Amsterdam, gezet. Grote van dat Je viool is de de kunt zijn als op zeggen aangenaams kaart ze hengst net tijdens elkaar hebben komen. afscheid

Marcel Dufour