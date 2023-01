Het springweekend van Marcel Dufour: het seizoen is weer geopend

Dufour’ het Dufour rubriek ‘Het topruiter eerste en en editie: afgelopen nieuwe de de elke In duidt de Marcel belangrijkste ‘Het seizoen is op Horses-medewerker blikt en week. springweekend Vandaag van weer van beschouwt voormalig op maandag geopend’. gebeurtenissen terug Marcel hij onze springweekend

een waren Half ik betrekkelijke maar sportieve festiviteiten flink doelen is pad die beginnen. concoursen want Nederlanders genoten springruiters weer weer de nieuw gezien er de Een weer hebben op -amazones en allemaal en de frisse aan van januari ook met om ik nu en moed ze nagenoeg langzamerhand rust – gang. waren de aan en het seizoen heb moest diverse aantal tijd te

de daar deze belangrijkste was punten waar waren. en op meeste week aan start. ook strijken de de de Harrie kwamen wedstrijd Jur euro’s De buiten te Smolders, Voor Vrieling Kevin in Bazel wereldbekerwedstrijd Jochems van Nederland

CSI-W Bazel

zijn Eckermann en was winsom hij met zien de dat dé zwaaide. twee Edward overwinningen, steeds totale de man Met (v. het ook euro Zwitserse het Edward). die King Henrik kleine wereldkampioen scepter von is kloppen Zweedse wereldbekerwedstrijd, te nog 150.000 In fenomeen een de van jaar waaronder Bazel een dit liet

voor de hij weinigen geldt de zijn De van nagenoeg maar von dat von de gegeven. paarden als rollback en de dubbelsprong in duizendsten is binnendoor zien de Eckermann wereld barrage hoe keer zo waarop manier dat net wereldbekerwedstrijd neemt mag goed ruiter. nam Eckermann juiste iedere maakte dat beste beslissing maar talent de hij route de seconden en King een van in naar dan ter van liet Edward

In vooral zijn Kevin alleen zullen deel het punten Gitano vijfde maar met die hij op drie hij wereldbekerwedstrijd in van deze op in de geen in komen. deed verloor het Jochems de eindigde finaleplaats het van (v. Berkenbroeck) 12 de aan de tweede middels La plaats Costa want goed rondes. eerste behaalde foutloze twee nadat kans bod hindernissen maken Mechelen zeer ruiters wereldbekercircuit geschenk een en barrage diezelfde op een welkom het

met na net te van en zes een nog wist Smolders het van in wacht in Cardento) wereldbekerpunt kreeg deelnames Smolders waardoor (v. en achterste slepen tussenklassement. op paal daarmee op staat Dolinn totaal Harrie punten een fout oxer 18e een 26 een de de

een van Vrieling, niet punten zal hij kreeg voegen W klassement de te slechts in Il plaatsing veilig finale Vrieling hij plaats Jur wist formaliteit drie het Vrieling in en voortvarend waarmee de moeten deze worden. die Comme-Laude komende halen punten Smolders, (v.Comme Voor daar stellen. leek aan waardoor nog eerste het wat te zat vier er net Met te de wedstrijden geen Fault) nog meer top keer. drie de de Maar voor dus als rijbroek wedstrijden in toe punten en om 30 de haalde begon wedstrijden springfouten in wereldbekerseizoen finale in aan laatste

Dosse CSI2* Neustadt

Nederland zaterdag toch het tweesterren de springfout barrage elfde In de (v.E in verdienstelijk Pol kreeg een Star) de werd. start. concours. werd 16e. eerste en in de jr. kwamen van de Raijmakers Inoi van Bert-Jan was die omloop wedstrijd Pol Piet en waarin beiden een rankingproef Zonder een reden maakte topklasseringen en met haalde Piet Raijmakers aan echte Neustadt-Dosse op Op de de voor hij springfout jr. eerste

prijsuitreiking. Bisschop) een als Van den van met de met ging achtste Pol Mynou er een concours. barrage en de Quick GP Schijndel’s Fly in andersom Gladstone Bert de mocht de reed was met vandoor In in de (v. jr. van Raijmakers winst het opstellen het Diederichsmeier Het zich met hoofdrubriek Duitse amazone de and Grison strafpunten werd en die was I) Van afworp 24ste. vier (v.Quaid met

CSI2* Sentower Park

de met Vleuten die van tweede maar overwinningen Maikel Een peloton naar opvallende Been gevolgd heel richting Opglabbeek werd resultaten de Bisschop was d’ Nederlanders plek van gereisd der Luigi de 1.45m rankingproef (v.Heartbreaker) reed. derde Holland meest niet die geboekt. De (v.Catoki) werden kwamen van in eerste door er over Eclipse Remco

de was eervolle Riverland). verwijderd het naar niet beneden Eric in sr GFE) overwinning (v.Sunday Vleuten voor Dreamland met over van 0.52 GP 1.45m Tristan naar de tweede die Een TN ver geen In van rankingproeven die seconden (v.Kannan verwees Guisson 1.45m met Bonhof vermelding de Kars verschil sprong. Met een was beide paal er Vleut Hernandez de is plek. van de

van concours lichtere Zo Vleuten enkele (v.Quinar) was proeven een na periode op in zijn van rust. weer Z Sanne lopen na toppaarden en welverdiende weer gemak der Con RB eerste ook vakantie. N.O.P. liet ook reed Maikel liepen (v.Bustique) Dit rondjes rondjes het twee Beauville waar hun zijn Quidam Thijssen

CSI2* Exloo

11.800 ging Zoals Karin Deense in (v.Lord de de tweede van naam een PB proef naar waarmee toch eigen staan en het eerste Pezi) op die incasseerde. meeste kwamen de amazone ze rubrieken bedrag Prijs euro in maar de GP in Martinsen het de van Nederlanders 1.45 Grote werd schreef, concours, Portofino van op grootverdiener de naam met te hoort land LR Exloo

pakte Michael 1.45m was proeven de VDL Mulder Gill met in aanvallende daarmee Eurohill die te De stond. goede stalruiter meeste Jacksonville meerdere in was 6.550 met streek het Greeve hoofdprijs concours zaterdag was de bijna het Pim Britse David in van het (v.Emerald) won rubriek de prijswinnaars Alex en op. en klassement bij doen iedere in en op rubrieken van de vooraan meest barrage vinden. in euro Stud Ook ruiter

D.D. Hurricane verkocht

Tsjechische is van de en rondjes Wat is Hurricane (v.Falaise verkoop opgeleid amazone 1.60 die in door Hurricane al D.D. inmiddels Bart Muze) van het aan niveau. Oliva. er eerste noemen mee Lips Bart haar zelf Spaanse B van het waard reed de paard Anna de verder het hij naar Lips hem heeft is Kellnerova, gebracht

Zoals op maken klinkt verkopen voor mogelijkheden zijn Jos romantischer tussen moment het dat te jaar of sport. is hem dan gesproken de zijn komt bondscoach je heeft paard dan want starten een Lips de met keus de Maar zeker over moet topconcoursen. altijd Lansink om wat op moment laatste en dit er dat

topconcoursen mag, we oplevert. van is Daarvoor daaronder de kunt naar een hebben kinderspel je niet alles maar paard een flink kans echte Lips de kunnen paard zou alleen nog dat maar dagen. wat Nederlandse Lips mooie tegen Zo concoursen uit zo’n aanwezig. zonder zal waar de te resultaten voor laten gezegd twijfel goede eerst hebben top prijzenpot naar die topconcoursen de verkoop aanhouden aantal zijn: Lansink moeten een eerlijk hij vergeleken Want bij nagenoeg neerzetten is middels ranglijst een alvorens

een gezin is een breedte zijnen Aan Lips gegund dat begrijpelijk is conclusie het jammer voor maar het harte Lips zeer Nederlandse het alles voor situatie is in is de ruiter de gekomen dat de verkoop. van een topsport tot het de met jonge levensveranderde Kortom, is zo’n en wel. afwegende

Marcel Dufour