Het toucheren van paarden bij de sprong moet verboden worden

De trainingsmethode om paarden bij de sprong te toucheren, moet worden verboden. Dit werd besloten door het presidium van de Duitse hippische federatie (FN). Zij volgt daarmee de unanieme aanbeveling van de Commissie Opleidingsmethoden, die deze kwestie uitvoerig heeft behandeld. Het presidium van de FN had de Commissie begin 2021 bijeengeroepen met de opdracht alle opleidingsmethoden te onderzoeken. Het FN Presidium zal nu een motie indienen bij de FN Adviesraad Sport om een verbod op toucheren op te nemen in het wedstrijdsportreglement.

In de beslissende vergaderingen van het presidium en de Commissie werd onder meer gesteld dat voor alle betrokkenen het welzijn van het paard als sportpartner van het grootste belang is. Men is het er algemeen over eens dat eerlijke paardensport alleen mogelijk is in partnerschap en met een vertrouwensrelatie tussen mens en paard. De basis hiervoor is de klassieke rijtheorie, die wordt beschreven in de richtlijnen voor rijden en mennen.

Negatieve gevolgen

De Commissie Opleiding kwam echter tot de conclusie dat bij het uitvoeren van aanrakingen op de sprong in de praktijk het risico op afwijking van de beschrijving in de richtlijnen groot is. De mogelijkheid bestaat dat er fouten worden gemaakt bij het toucheren. Er is bijna geen foutmarge bij deze methode. Kleine afwijkingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het paard.

Verbod

De Commissie en het presidium zijn tot de conclusie gekomen dat deze methode in het belang van de paarden in de toekomst achterwege moet worden gelaten. Alleen door het aanraken bij de sprong te verbieden, kunnen de paarden worden beschermd tegen onjuist gebruik.

Het verbod op toucheren is in overeenstemming met de internationale regels. Meer informatie over dit besluit is te vinden in het interview met FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach en FN-opleidingsdirecteur Thies Kaspareit op de website van de FN.

