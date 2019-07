Hetzel start met nationale pilot-wedstrijd in augustus

Holger Hetzel gaat op 20 en 21 augustus op zijn terrein in het Duitse Goch een nationale pilot-wedstrijd organiseren om nationale wedstrijden weer interessant te maken voor ruiters. De ruiter tracht op die manier ruiters in eigen land te houden en ruiters zo minder over de grens nationale wedstrijden te laten rijden. "Daar zijn nieuwe innovatieve ideeën voor nodig," zegt Hetzel.

Hetzel heeft met die vernieuwende ideeën daarom een pilot-wedstrijd opgezet om te zorgen dat ruiters weer in eigen land starten in plaats van in Nederland of Oostenrijk. “Na overleg met verschillende ruiters en vertegenwoordigers van Rheinland en de Duitse Nationale Federatie zijn er verschillende ideeën om nationale ruiters tegen te houden over de grens wedstrijden te rijden en juist nationaal te rijden.

Vernieuwingen

Voorbeelden van de veranderingen zijn bijvoorbeeld een warm-up ronde in de ring de dag voor aanvang van de wedstrijd, een HC ronde kunnen rijden na de officiele ronde, en latere sluiting van de inschrijfdatum. Ook wil de ruiter tot 20 uur voor aanvang van de wedstrijd bijschrijvingen gratis laten zijn. “We hebben nog niet alle ideeën kunnen verwerken, maar we werken er stuk voor stuk aan en we staan altijd open voor meer ideeën,” besluit Hetzel.

Bron: Springreiter.de/Horses.nl