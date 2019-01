HH Conrad na blessure weer in wedstrijdring

Woensdag 16 januari komt HH Conrad (v. Con Air) weer in de ring bij het Winter Equestrian Festival in Wellington. Zijn ruiter Quentin Judge start hem in het 1.30m om weer rustig in het wedstrijdritme te komen. Dit maakte GrandPrix Replay bekend op hun website.

In juli 2017 raakte HH Conrad geblesseerd op het CSI 5* in Calgary. Er is ruim de tijd genomen om de donkerbruine Con Air nakomeling te laten herstellen en weer sterk te laten worden alvorens hij weer in de wedstrijdring zou verschijnen. Judge vertelt: “We hopen dat hij snel weer terug is op het internationale niveau.”

Wathelet

HH Conrad werd in 2016 in het 1.60m uitgebracht door de Belg Gregory Wathelet. In juni 2016 vloog Conrad de plas over om onder het zadel te komen bij Quentin Judge. Op hetzelfde concours in Calgary waar hij de blessure opliep, werd het duo tweede in het 1.55 m.

Bekijk hier het filmpje van het optreden bij Spruce Meadows in 2017.



Bron: Horses.nl/GrandPrix Replay