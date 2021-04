Hickstead’s International Horse Show gaat door zonder 5*-klassen en Nations Cup

De Royal International Horse Show in Hickstead gaat dit jaar door in sterk afgeslankte vorm. De organisatie van het concours dat van 20-25 juli wordt gehouden, heeft de belangrijke 5* rubrieken en de Nations Cup geschrapt. In een verklaring lieten de organisatoren weten dat de "moeilijke beslissing" was genomen om de RIHS dit seizoen in een nieuw jasje te steken, als gevolg van de aanhoudende Covid-situatie en de beperkingen die gelden voor internationale reizen.