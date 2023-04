Hilde Veenstra: “Goud in mijn laatste Juniorenjaar, dat kan niet beter”

In de tweede manche op de slotdag van het Nederlands Kampioenschap voor Junioren gebeurde veel. Hilde Veenstra hield de schade beperkt tot één tijdfout en mag zich Nederlands kampioene noemen. Op het podium werd ze door twee jongemannen geflankeerd. Finn Boerekamp pakte het zilver en voor Nick Nanning was er net als vorig jaar brons.

Vijf combinaties stonden op minder dan een balk van elkaar bij aanvang van de tweede manche. Nick Nanning begon vanaf de vijfde plek in het tussenklassement aan zijn beslissende ronde met de Holsteiner-merrie Bandia. De combinatie bleef nul en moest afwachten of dat genoeg was voor een medaille. Ook Finn Boerekamp bleef foutloos met de 10-jarige schimmelmerrie Calindra 2, al had hij wel een beetje geluk dat de balk op de laatste hindernis in de lepels bleef liggen.

Spannende ontknoping

De nulritten van Nick en Finn leggen druk op de schouders van de top drie van het tussenklassement. Emma Bocken kreeg met haar Kadessa Z vroeg in het parcours een balk en kreeg bovendien een tijdfout. Daarmee stond ze naast het podium.

Hilde Veenstra en Corland-zoon Gideon DLS reden een zeer constant kampioenschap. Na een vijfde plek op de eerste dag, en een vierde plaats in het tweede wedstrijdonderdeel, hield Hilde ook nu het hoofd koel. Een foutloze eerste manche en slechts een tijdfout in de twee manche brachten haar op het podium, ze moest alleen afwachten of Thijmen Vos en Ive Got the Key ook in hun vierde parcours de lei schoon konden houden. Helaas voor Thijmen lukte dat niet. Iets te voorzichtig reed hij de driesprong in, dat was het begin van de nodige strafpunten op het scorebord. De medailles waren niet langer in beeld voor Thijmen Vos die zo’n ijzersterk begin had.

Focus houden

Hilde Veenstra was dolblij met haar gouden medaille. “Vier jaar geleden won ik zilver bij de Children en dan nu goud in mijn laatste Juniorenjaar, dat kan niet beter. Ik wilde heel graag kampioen worden en ik had een hele goede focus, die heb ik tot de laatste dag kunnen vasthouden. Met de rit van Thijmen na mij heb ik me niet bezig gehouden, ik was al zo blij dat ik weer nul gereden had en dat ik een medaille had. Toen ik hoorde dat ik goud had kon het niet meer stuk.”

Hilde is lovend over Gideon DLS, die ze nu zo’n 1,5 jaar rijdt en waarmee ze vorig jaar 7e werd op het NK: “Hij had toen hij kwam nog niet heel veel ervaring in de sport, ik heb hem in vrij korte tijd naar het 1.40m gereden. Nu kun je al zien dat we inmiddels echt een combinatie zijn en dat ik kan lezen en schrijven met Gideon, daarom reed ik nu vier rondjes nul. Hij heeft zelfs geen balkje aangeraakt bij het inspringen”, vertelt Hilde trots, terwijl ze droomt van deelname aan het EK. “Ik heb laten zien dat mijn paard in vorm is. Gideon is een super gedreven paard, die altijd naar de overkant wil. Zo’n paard past heel goed bij mij.”

Mooi podium

Bondscoach Edwin Hoogenraat vond het jammer dat Emma Bocken en Thijmen Vos hun podiumplek misliepen. “Ze hadden het verdiend, maar de sport bepaalde anders. Maar ook de medaillewinnaars hebben hun podiumplaats verdiend, het was een mooi podium.”

Bron KNHS