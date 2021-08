Hippiade Kampioene Amanda Vos (Z/C): ‘Diamonds are a girls best friend’

Diamond bleek in Hartog Paardenvoeders kampioenschap klasse Z cat. C een ware diamant voor zijn dertienjarige amazone Amanda Vos. “Het was pas mijn tweede keer in het Z en dan nu direct kampioen op de Hippiade. Ik was al lang blij dat ik mocht starten want op het Drentse kampioenschap ging het nog niet perfect. Gelukkig mochten er twee Drentse deelnemers in mijn klasse door naar de Hippiade.” Guusje Gaasbeek won zilver met William Dee, Vera Spijkers brons met Like2drive's Mercedes.

Van de elf starters in de klasse Z cat. C slaagden slechts twee combinaties erin het basisparcours foutloos af te leggen. Amanda Vos zette met Diamond als eerste starter de tijd scherp: de amazone van V.V.V. Rouveen finishte in 42,01. Guusje Gaasbeek van de Delftse Ponyclub deed met William Dee haar uiterste best, maar haar tijd van 43,05 was net een tel te langzaam. Als derde eindigde de snelste vierfouter van het basisparcours, Vera Spijkers met Like2Drive’s Mercedes van PC De Toekomst.

‘Heel spannend’

“Ik vond het heel spannend”, vertelt Amanda. “Ik was aan het uitdraven en keek ondertussen naar Guusje. Toen zag ik dat ze boven de laatste hindernis op 41 zat en wist ik dat ik gewonnen had, want de finish lag best ver weg.” Amanda rijdt de negenjarige Diamond nu drie jaar en is in de klasse B begonnen. Daarvoor had zus Leonie hem ook al in het Z gestart, dus kon ze veel van Diamond leren. Les heeft ze van Jessica Dozeman en Wim Pomp. “Diamond is mooi en hij is gewoon de beste. Hij helpt me altijd, ook als ik een keer een afstand niet zo mooi rijd. Hij redt me altijd en hij heeft veel vermogen. Hier winnen is echt een droom die uitkomt. Nu kan het niet meer beter. Diamond is al zes jaar in de familie, maar nu gaat hij wel worden verkocht en hoop ik dat iemand anders net zo veel van hem leert als ik heb gedaan. Ik ga nu verder met mijn vierjarige D-pony Chico waarmee in de klasse B rijd. De ervaring die ik met Diamond heb opgedaan komt nu van pas om Chico verder op te leiden. Mijn volgende ambitie is om ooit ook met de paarden hier op de Hippiade te mogen starten.”

Feest

Het feestje staat al gepland voor vanavond. “De ponyclub organiseert het feestje nog vanwege de Drentse kampioenschappen waar we best veel kampioenen hadden. Superleuk dat ik nu ook kampioen ben op de Hippiade en ook Sander Hulst is met Sandro hier vandaag kampioen geworden in de klasse L cat. A/B. Dus dat wordt een leuk feestje.”

Springen Klasse Z Cat. C:

Amanda Vos (Staphorst) – Diamond, 0/0-42.01 sec. Guusje Gaasbeek (Bleiswijk) – William Dee, 0/0-43.05 sec. Vera Spijkers (Oirschot) – Like2drive’s Mercedes, 4

Bron: KNHS / Horses.nl

Uitslag