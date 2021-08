Hippiade pony’s: Joy Neuman wint L springen D/E

Joy Neuman voegde zaterdag een nieuwe overwinning toe aan haar palmares. Ze was wel wat gewend, maar genoot er niet minder van. Joy Neuman won met haar pony Okidoki de klasse L cat D/E powered by Hartog. In 2017 won ze al de klasse B met haar B-pony.

Vanochtend kwam Joy al aan start met haar C-pony Hentel, waarmee ze een achtste plaats behaalde in de klasse M. Maar vandaag was de eer voor haar tienjarige D-pony Okidoki. Ze moest als eerste van start in de barrage in de klasse L maar had een strak plan: gewoon direct zo snel mogelijk. En dat werd beloond. Met een tiende van een seconde sneller dan nummer twee won ze het goud.

Feest

Dat er feest gevierd wordt staat vast. Vanavond nodigt ze vrienden uit, genieten ze met zijn allen na van deze mooie overwinningen en worden de pony’s getrakteerd op een extra beloning. Het zilver ging verdiend naar Kyra Snoeijers met Dongravin en het brons was voor Daniek Vissers met Hello.

Springen klasse L categorie D/E Powered by Hartog:

Joy Neuman (Harskamp) – Okidoki, 0/0-40,01 sec. Kyra Snoeijer (IJsselmuiden) – Dongravin, 0/0-40,12 sec. Daniek Vissers (Veulen) – Hello, 0/0-40,34 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl