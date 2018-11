Hippische zwaargewichten Michaels-Beerbaum, Allen en Smolders leveren spannende strijd

In de VDL Groep prijs werd er flink gestreden om de winst. De hippische zwaargewichten Meredith Michaels-Beerbaum, Bertram Allen en Harrie Smolders verdeelden het prijzengeld in de top drie. Naast Smolders behaalden ook Doron Kuipers, Jur Vrieling, Kim Emmen, Jens van Grunsven en VDL-ruiter Leopold van Asten.

Slechts 0,6 seconden was het verschil tussen winnares Meredith Michaels-Beerbaum met de pas negenjarig Calle (v. Carell) en de nummer drie Harrie Smolders met de Nabab de Reve-zoon Zinius. Smolders moest tevens zijn meerdere erkennen in Bertram Allen die met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin) 0,05 seconden sneller over de finishlijn reed in Maastricht.

Successen Eurohorse

Mooie successen behaalden de paarden van Eurohorse in deze kwalificatie voor de Grote Prijs. Zinius liep onder Harrie Smolders naar een derde plaats en de pupil van Smolders, Jos Verlooy, volgde achter zijn leermeester op de vierde plaats met de dertienjarige Oaks Redwood.

De top vijf werd compleet gemaakt door Doron Kuipers met de imposant springende Charley (v. Calido I).

Pech in de barrage

Naast Harrie Smolders en Doron Kuipers wisten ook Jur Vrieling, Kim Emmen, Jens van Grunsven en Leopold van Asten de barrage te bereiken. Vrieling en Emmen kregen onderweg één springfout en volgden elkaar op de tiende respectievelijk elfde plaats.

Jens van Grunsven was de snelste achtfouter en bezette de twaalfde plek. Leopold van Asten mocht de laatste door zijn werkgever beschikbaar gestelde prijs in ontvangst nemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl