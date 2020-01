Historische overwinning in WB Guadalajara: Ex aequo voor Azcárraga en Sanchez-Cozar

Toen Gonzalo Azcárraga door de finish reed in de barrage van de Wereldbeker in Guadalajara, wist de Mexicaan niet of hij had gewonnen of niet. Tot zijn verbazing had hij geen van beide gedaan. Hij had namelijk exact dezelfde tijd in de barrage gereden als zijn landgenoot Alberto Sanchez-Cozar. Het is de eerste keer in de historie van de Wereldbeker in Noord-Amerika dat er sprake van een ex aequo overwinning is.

Op het moment dat Gonzalo Azcárraga met de KWPN’er Fabio (v.Van Gogh), voorheen gereden door Ester Blekkink en Micky Morssinkhof, de ring betrad, had Alberto Sanchez-Cozar de leiding in handen. Sanchez-Cozar reed met Union de la Nutria (v.Diamant de Semilly) een tijd van 48.95 in de barrage en de taak was aan Azcárraga om als laatste starter daar onder te duiken. De Mexicaan was niet sneller en niet langzamer, maar liet de tijd met Fabio ook op 48.95 stilstaan. Het werd een gedeelde overwinning. Beiden konden ruim 21.000 euro in de zak steken.

‘Je bent ex aequo!’

“Ik wist eigenlijk niet hoe Alberto het had gedaan,” zei Azcárraga. “Ik wachtte gewoon op het resultaat en ik kon op het scorebord niet zien of ik eerste of tweede was. Ik hoorde net een schreeuw in het publiek: “Je bent ex aequo! Je bent ex aequo!”” De top drie waren de enige combinaties die geplaatst waren voor de barrage, nadat een uitdagend parcours er in de eerste ronde voor zorgde dat er balken in het zand vielen. In de barrage had Lorenza O’Farrill het nadeel als eerste van start te moeten. Terwijl de amazone met een snelle tijd druk probeerde uit te oefenen, namen O’Farrill en haar 15-jarige Queens Darling (v.Quidam’s Rubin) een balk mee uit de lepels en werden derde.

Identiek

Nadat Sanchez-Cozar een foutloze ronde neerzette, moest Azcárraga de prestatie evenaren. Niet alleen dupliceerde hij de nul, maar de Mexicaan eindigde ook in een identieke tijd, tot op de honderdste van een seconde. De overwinning markeert de eerste in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse Liga. “Ik vond alles leuk aan wat mijn paard vandaag deed,” zei Sanchez-Cozar. “Hij sprong de hindernissen zoals ik wilde. Ik reed niet zo snel, omdat Lorenza een fout had. Ik wachtte gewoon op het resultaat van Gonzalo. Ik ben zeer gelukkig. Het was een goede competitie, en de eerste plaats is een mooi positie.”

‘Beste week van mijn leven’

De top twee Mexicaanse ruiters uit de North American League gaan door naar de Longines FEI Jumping World Cup Finale in april in Las Vegas. “Ik ben absoluut zeer onder de indruk van Fabio,” reageerde Azcárraga. “Deze week is waarschijnlijk de beste week van mijn leven geweest. Ik heb een paar moeilijke jaren gehad met Grand Prix-paarden. Op dit niveau komen, is een droom die uitkomt.”

Bron: FEI Persbericht/Horses.nl/Facebook FEI