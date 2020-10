H&M Chacco Dia van Fredricson naar Baryard

Malin Baryard-Johnsson heeft de teugels overgenomen van H&M Chacco Dia (v. Diarado), de elfjarige merrie die in handen was van haar landgenoot Peder Fredricson. Op Instagram van team H&M staat dat Fredricson zich meer wil richten op andere paarden op zijn stal.

De Diarado-dochter Chacco Dia kwam vorig jaar november bij Peder Fredricson op stal. Vanaf haar zevende werd het paard uitgebracht door Emma Augier de Moussac. De Tsjechische amazone was onder meer vijfde in de wereldbekerwedstrijd in Oslo, vierde in de 3* GP van Canteleu en derde in de 3* in Lier. Die uitslagen zijn inmiddels geschrapt vanwege de schorsing die Emma Augier de Moussac opliep.

Onder Peder Fredricson bleven de successen van Chacco Dia uit. De laatste parcoursen reed de voormalig Europees kampioen in St. Tropez. H&M teamgenoot Malin Baryard-Johnsson heeft de merrie overgenomen. Op Instagram van team H&M staat: “Malin gaat voortaan met deze fantastische merrie werken. Peder is dol op haar, maar wil zich focussen op de andere sterren in de stal.”

Bron World of Showjumping/Horses.nl