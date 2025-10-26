Hochstaedter wint in Opglabbeek, Demi van Grunsven en Mel Thijssen in top 10.

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Hochstaedter wint in Opglabbeek, Demi van Grunsven en Mel Thijssen in top 10. featured image
Jennifer Hochstaedter, hier met Golden Lady. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In de 1m45 GP die het weekend op Sentower Park afsloot was de winst voor de onteketende Lichtensteinse amazone met de 15-jarige Winnetou de La Hamente Z (v. Winningmood). De Finse amazone Anna-Julia Kontio werd met Jay Jay van de Mottelhoeve (v. Faldiano) tweede en de Amerikaanse Julie Welles reed met de tienajrige KWPN’er My Boy Bill (v. Grodino) naar plaats drie. Ook Mel Thijssen en Demi van Grunsven reden foutloze barragerondjes, zij tekenden voor plaats zeven en acht. Emma Bocken werd elfde.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like