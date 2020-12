Hoekstra en De Ruijter scoren met jonge talenten

Op De Azelhof in Lier waren Hessel Hoekstra en Anouk de Ruijter vandaag succesvol met hun jonge springpaarden. Hoekstra werd in de tweefasenrubriek voor vijf- en zesjarige paarden derde met Jackpot R (v. Eldorado vd Zeshoek). De Ruijter reed met Jones (v. Kannan) naar de vierde plaats.

De jongepaardenrubriek werd gewonnen door de Belgische Catherine van Roosbroeck met Emir du Coeur Des Collines Z (v. Elvis ter Putte). Tweede was de Ierse Eoin Gallagher met Os Cotes de Provence.

Van der Vleuten en Elwikke op 8

In de 1m40 rubriek later op de zaterdag haalden Maikel van der Vleuten en de achtjarige merrie Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) een mooie achtste plaats. Deze rubriek ging naar de Duitser Richard Vogel met Colour My Life H (v. Cicero Z van Paemel).

Uitslag 5- & 6-jarige

Uitslag 1m40

Bron: Horses.nl