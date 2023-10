Hoekstra en Houtzager in de prijzen in Oliva

In Oliva Nova kwamen elf barrageruiters aan de start in de Grote Prijs over 1,50 m op zondagmiddag. Oliver Lazarus leek af te stevenen op de overwinning met Conbalthago PS (v. Contendros) maar werd uiteindelijk afgetroefd door Yves Vanderhasselt en Nikita van de Koekelberg (v. Loro Piana Filou de Muze). Hessel Hoekstra snelde naar plaats vijf met VDL Helena van Perbeemd (v. Eldorado vd Zeshoek TN), Marc Houtzager was zesde met Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano).

Eerste starter Oliver Lazarus – die vorige week tweede werd in de GP – was ook deze week weer lekker op gang met Conbalthago PS. Het duo reed een foutloze en zeer snelle ronde in 36.53, waar velen na hem zich op stuk beten. Een paar starts na Lazarus, mocht Hessel Hoekstra dat proberen te verbeteren met zijn 11-jarige merrie VDL Helena van Perbeemd. Dat lukte bijna, maar op de laatste hindernis viel alsnog een balk. Hoekstra had wel de snelste tijd van de middag: 35.70 seconden. In de tweede helft van de barrage kwam de snelle Ier Nano Healy met de opvallend getekende Oak Grove’s Clown Frh (v. Cascadello) dicht in de buurt van de Zuidafrikaan: foutloos in 37.96 seconden. Het was uiteindelijk genoeg voor plaats drie.

Vanderhasselt scheurt naar winst

Marc Houtzager was met Sterrehof’s Dante de een-na-laatste starter in de Spaanse zon. De merrie raakte de insprong van de combinatie, maar sprong verder prima en snel. Met 36.78 seconden op de klok kwam Houtzager net achter Hoekstra uit. Toen was alleen de Belgische ruiter Yves Vanderhasselt nog aan de beurt, met Nikita van de Koekelberg. Vanderhasselt pakte direct een hoog tempo en bleef het hele rondje behoorlijk gas geven. Zijn uitstekend springende tienjarige merrie kwam in 36.14 seconden foutloos over de finish en verwees Lazarus op het laatste moment naar plaats twee.

Bron: Horses.nl