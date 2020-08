Hoekstra grijpt net naast de winst in finale zesjarigen Zandhoven, Romp en van Rijswijk in top 10

De Nederlander Jelmer Hoekstra finishte gisteren als tweede in de zesjarigen finale in Zandhoven. De ruiter kwam net tekort om de winst op te eisen en moest de Belg Niels Fockaert voor zich dulden in de prijsuitreiking. Ook Ruben Romp en Sabrina van Rijswijk deden verdienstelijk mee. De twee eindigden eveneens in de top 10 van de rubriek.

Slechts drie combinaties hielden de nul op het scorebord in het basisparcours. Naast Jelmer Hoekstra en Niels Fockaert hield ook Harm Lahde de lei schoon. Uiteindelijk kwam Fockaert met Idem van ter Hilst (v.Antares van ter Hilst) als beste bovendrijven en pakte de overwinning met een tijd van 38.68 seconden. Hoekstra en Casilo (v.Casall ASK) hadden net iets langer nodig en finishten in 38.87 seconden. Hiermee mochten ze als tweede opstellen voor Harm Lahde die met de KWPN’er Just A Dream (v.Zirocco Blue), gefokt door de familie Nooren, derde werd.

Ruben Romp en Unbeatable (v.Uriko) kregen in het basisparcours een fout, maar eindigden door een snelle tijd nog wel als zesde. Sabrina van Rijswijk en Opium vd Bisschop (v.Hunters Scendro) pakten nog een achtste prijs en Romp werd met zijn tweede troef Oreo D. R. (v. ) nog negende.

Grote Prijs in Amerikaanse handen

In de Grote Prijs bleven er eveneens maar een klein aantal foutloos. Vijf combinaties schopten het tot de barrage. Het was Catherine Pasmore die in de barrage de snelste was en de hoogste eer op mocht eisen. De Amerikaanse stuurde Arsouille du Seigneur (v.Schilling) rond in 38.89 seconden en hoorde het Amerikaanse volkslied door de speakers galmen.

Roy van Beek en Chacco Me Biolley (v.Chacco-Blue) deden er net iets langer over. Een tijd van 39.51 bezorgde de Belg een tweede prijs. Mathias Hazebroek en Gran Mamut (v.Toulon) maakten het podium compleet op de derde stek. Gilles Thomas (Luna van het Dennehof) en Dieter Vermeiren (Kingston Town 111 Z) werden vier en vijf. Kevin Jochems was de beste Nederlander op de 13e plaats.

Uitslag zesjaren en uitslag Grote Prijs.

Bron: Horses.nl