Hoekstra, IJland en Van Geel in top vijf zevenjarige springpaarden Oliva

In Oliva werd vanmorgen begonnen met de Youngster Tour voor zevenjarige springpaarden. Drie Nederlandse combinaties deden vooraan mee met een derde plaats voor Hessel Hoekstra en Kathleen WV (v. Vigo D'Arsouilles), een vierde plek voor Mart IJland en Kymette E (v. Detroit VDL) en een vijfde plaats voor Daan van Geel op Kahlua-Carmen (v. F-One USA).

De merries waren het beste in de Twee Fasen-rubriek over 1,35m voor de zevenjarige springpaarden. De zege ging naar de Italiaanse Nicol Vaerini met de Duitse merrie Mava S (v. Messenger). Het paar finishte met een foutloze ronde in 33,23 seconden. Op amper een tiende volgde Christopher Kläsener met de Zangersheide merrie Loulou MPSZ (v. Lord Pezie Junior).

KWPN-merries

Ook Hessel Hoekstra kwam een fractie te kort voor de zege. Met Vigo D’Arsouilles-dochter Kathleen WV, uit de fokkerij van Wessels/Vetker in Wierden, finishte Hoekstra als derde in 33,75 seconden. Jeugdruiter Mart IJland werd vierde op de Detroit VDL-dochter Kymette E, gefokt door P. van Eik uit Bakkeveen. Het paar was foutloos in 34,39 seconden. In een tijd van 34,98 seconden stuurde Daan van Geel de merrie Kahlua-Carmen, uit de fokkerij van de familie Burgers uit Moergestel, naar de vijfde plaats. Op de zesde plaats kwam nog een KWPN-merrie. Kalmerette (v. Cornet Obolensky), gefokt door W. van de Mheen uit Hoevelaken, liep onder de Zweedse Ebba Danielsson naar een tijd van 35,21 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl