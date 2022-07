Hoekstra slim derde in GP Falsterbo, strategische Thieme wint

Regerend Europees kampioenen André Thieme en DSP Chakaria (v. Chap I) wonnen zondagmiddag met veel strategie, een hoop snelheid en een beetje geluk de 5* Grote Prijs van Falsterbo. Hessel Hoekstra en Icoon VDL (v. Bubalu VDL) speelden het spel ook heel slim en werden derde. De tweede plaats ging naar thuisruiter Henrik von Eckermann en Nababette Z (v. Nabab de Reve).

De 1,60 m Grote Prijs van Falsterbo wordt verreden over twee rondes, waarbij de beste 25% uit ronde 1 door mogen naar ronde 2, waar een iets korter parcours staat dat op tijd wordt verreden. Twaalf combinaties reden deze zondag de tweede omloop, waarvan zeven met nul op de teller begonnen.

Hoekstra op drie

Hessel Hoekstra en Icoon VDL kwamen met alleen twee tijdfouten uit ronde 1 en mochten als vierde starten in de tweede omloop. Hoekstra stuurde keurig rond en Icoon kwam met ogenschijnlijk gemak over de hindernissen. Het was niet super snel, maar wel super safe en ook heel slim. Want nadat de rook was opgetrokken, bleek het goed voor plaats drie.

Thieme in de bocht

Na Hoekstra vlogen Europees kampioenen André Thieme en DSP Chakaria met extreem korte bochten door het parcours. Thieme was de langzaamste nulfouter van de zeven die uit ronde 1 kwamen, maar had duidelijk een nieuw plan bedacht voor ronde 2. Met name de binnendoorbocht naar de een-na-laatste hindernis – een witte steilsprong – benam het publiek de adem. De twee bleven miraculeus foutloos en kwamen zo’n 7,5 seconden sneller dan Hoekstra binnen. Daarmee namen ze de leiding over. Maar er moesten nog zes combinaties met nul achter hun naam rijden.

Onmogelijk

Jens Fredricson en zijn magnifieke Markan Cosmopolit (v. Calido I) draaide het zelfde onmogelijke bochtje naar de witte steilsprong als Thieme en ze waren sneller. Het Zweedse publiek riep echter collectief ‘Ahh’ toen een balk uit de laatste oxer viel. Het kon wel sneller dan Thieme, maar het kon niet sneller foutloos. Henrik von Eckermann kwam nog heel dichtbij Thieme, maar verloor met zijn grootramige vos Nababette Z net iets tijd in de lastige draai naar de steil. De uitstekend springende merrie kwam een kwart seconde langzamer binnen dan Chakaria.

Vrieling bijt zich stuk

Jur Vrieling stond na ronde één op de tweede positie en was dan ook de een-na-laatste starter in ronde twee met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue). Ze kwamen goed voorwaarts door de eerste helft van het parcours, maar kregen halverwege een beetje een pechbalk. Vrieling besloot daarna om tóch de krappe draai naar de steilsprong te proberen, maar Fiumicino was al uit balans en weigerde nadat hij bijna stilviel voor de hindernis. Vrieling maakte het rondje wel af, maar zijn 12 strafpunten deden hem duikelen naar de twaalfde plaats.

Hoekstra in de flow

Hessel Hoekstra zit in een flow. Hij won enkele weken geleden voor het eerst een 3* Grand Prix, die van CSI Eindhoven, werd de week erna tweede in de Grote Prijs van CSI Twente, en debuteerde in Rotterdam op 5* niveau met een zevende plaats. Dat is pas drie weken geleden en nu dan een prachtige derde plaats in de 5* Grand Prix van Falsterbo Horse Show. “Dit is mooi!”, vertelt Hoekstra enthousiast na afloop. “Het was een moeilijk parcours, ik heb natuurlijk niet alle ervaring en mijn paard ook niet. Daardoor liepen we tegen twee tijdfouten aan. Daar baalde ik eerst enorm van, maar daar verander ik niets meer aan. Dus in de tweede ronde kon ik niet beter dan gewoon nul rijden.” En dat deden zij opnieuw, ditmaal binnen de tijd. Over zijn paard heeft hij niets anders dan lof. “Top, geweldig, hij is nog maar negen jaar maar hij wil altijd nul springen en doet super zijn best.” Op de vraag hoe het is om zo in de flow te zitten sinds CSI Eindhoven dat zelfs een nominatie op de longlist voor het WK in Herning het resultaat is, antwoordt hij bescheiden. “Dat is echt heel bijzonder, maar ik dicht mijzelf geen kansen toe. Ik heb nog geen landenwedstrijd gereden, maar het blijft geweldig om op de lijst te staan. Voor nu krijgt Icoon eerst wat rust, hij heeft veel gesprongen en dan gaan we vervolgens een nieuwe planning maken.”

Pals en Smolders

Johnny Pals raakte met Fernando (v. For Pleasure) met de achterbenen de triplebar halverwege de eerste ronde. Daarna ging het duo knap in de versnelling om nog de tweede ronde te kunnen halen. Het paste allemaal goed en Pals en zijn zestienjarige kwamen in 79,19 seconden over de streep. Uiteindelijk was het helaas net niet genoeg. Ze werden dertiende. Harrie Smolders reed de Grote Prijs met de tienjarige Uricas van de Kattevennen (v. Uriko). De middelste hindernis van de driesprong kwam uit de lepels. Smolders bleef rustig rijden en liet verder alles liggen en werd 19e. Patrick Lemmen zag twee balken vallen in de eerste omloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht KNHS