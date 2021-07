Hoekstra succesvol in 1m40 Ommen

Zondagochtend stond de CSI3* medium tour over 1m40 op het programma in Ommen. De rubriek was prooi voor Hessel Hoekstra en zijn KWPN'er Helsinki (v. VDL Zirocco Blue). Pim Mulder werd tweede met Viktor Z (v. Verdi TN).

In deze Lodewijk Assurantiën Prijs waren Sander Geerink en Jacobus-S (v. Numero Uno) derde. De vierde en vijfde posities in deze rubriek waren beide voor Albert Zoer, met de zevenjarige Jayla (v. Emerald) en de elfjarige KWPN-hengst Florian (v. VDL Zirocco Blue).

Japan en Tsjechië

Zaterdag werden de Nederlandse ruiters in de 1m45-rubrieken voorbijgestreefd door respectievelijk de Japanse en de Tsjechische delegaties. De 1m45 Medium Tour was voor Eiken Sato met Chacanno (v. Chacco Blue), die Katrin Eckermann met Chao Lee (v. Comme il Faut) bijna anderhalve seconde voorbleef in de tweede ronde. Sato’s landgenoot Koki Saito was derde met Calcento (v. Calvaro Z). Pim Mulder werd vierde met Gypsy d’Usance (v. Namelus R) en Remco Been tekende voor de vijfde plaats op Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker).

Het 1m45 direct op tijd ging zaterdagavond naar de Tsjech Kamil Papousek met Charlyn (v. Clinton). Remco Been werd hier tweede met Las Vegas (v. Last Mans Hope). Bart Haselbeke was derde met Dorus (v. Sam R) en Doron Kuipers tekende voor de vierde plek met de merrie Hollywood Vk (v. Berlin).

Uitslag Medium Tour zondag

Bron: Horses.nl