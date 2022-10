Hoge stijlpunten bij KNHS-Hartog Trophy Lichtenvoorde

Een kleine veertig jeugdcombinaties kwamen naar Jumping Lichtenvoorde voor deelname aan de KNHS-Hartog Trophy. Na een eerste ronde die beoordeeld werd op rijstijl volgde in iedere categorie een barrage. Guusje Gaasbeek (Pony’s), Lilly Olsmeijer (Children), Sanne Vermeulen (Junioren) en Milan Morssinkhof (Young Riders) werden uiteindelijk als overall winnaars gehuldigd.

Iedere competitiewedstrijd wordt door een andere coach of springruiter beoordeeld. Dit keer had de organisatie springamazone Isabelle van Straaten weten te strikken om de ruiters in de piste te beoordelen en tips te geven. Wendy Timmers stond bij het losrijden.

Met spanning leren omgaan

“Het was voor mij heel bijzonder om te jureren, want ik heb er vroeger zelf aan meegedaan”, vertelt Van Straaten die haar paarden ook internationaal aan de start brengt. “In de rubrieken Pony’s en Children werd best goed gereden. Bij de Junioren en Young Riders was het parcours wat moeilijker. Het was voor de jeugd ook weer één van de eerste indoorwedstrijden, dat is toch weer even anders”, weet Isabelle uit ervaring. “Sommige ruiters hadden ook wat last van spanning omdat ze denken ‘het moet vandaag gebeuren’. Het is toch net even een andere wedstrijd dan een gewone wedstrijd. Daarom is de KNHS-Hartog Trophy zo’n mooi initiatief, dan kunnen ze daar ook mee leren omgaan.”

Hoge stijlpunten

Isabelle van Straaten kon aan sommige ruiters hoge stijlpunten kwijt. Bij de pony’s kreeg Joy Neuman 89 stijlpunten en in de goed bezette rubriek Children ontving Lilly Olsmeijer hetzelfde aantal punten. Bij de Junioren waren een mooie 80 punten bestemd voor de uiteindelijke winnares Sanne Vermeulen. De hoogste punten van de dag (90) gingen naar Young Rider Milan Morssinkhof, die ondanks een balk in de basisronde beide parcoursen op zijn naam schreef. “Milan reed heel goed. Hij reed mooi in één ritme, alles klopte en hij zit ook perfect op zijn paard”, klonk het compliment van de jury. De eerstvolgende wedstrijd is op 6 november in Utrecht.

Uitslag KNHS-Hartog Trophy Lichtenvoorde:



Pony’s

Guusje Gaasbeek – Emilinda Joy Neuman – Je T’aime Loïs Wilschut – Cogito

Children

Lilly Olsmeijer – Landheer ten Busschelyn Mayke Leusink – Gino Brit Weusthof – Agono

Junioren

Sanne Vermeulen – Icarus LH Lynn Vogels – Oviedo de sauco Sanne Vermeulen – Gravin B.Z.

Young Riders

Milan Morssinkhof – Leonidas 129 Pascalle Lienesch – Hello Sunshine Pascalle Lienesch – Fermium

Bron: KNHS