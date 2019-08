Holger Wulschners GP-paard Dorette naar Cian O’Connor

Opnieuw heeft Cian O'Connor een Grand Prix-paard in zijn springstal gekregen. De Ier kreeg in Juli de beschikking over Kevin Olsmeijers Dalvaro 2 (v. Calvaro) en daarvoor waren al PSG Final en Irenice Horta gekomen. Nu is daar het 1,60m-paard Dorette (v. Dollar du Murier) van Holger Wulschner bijgekomen.

Op Facebook liet Holger Wulschner weten dat zijn tienjarige merrie Dorette naar de stallen van Cian O’Connor vertrok. Vorig weekend sprong de Oldenburgse merrie in Münster voor het eerst op 1,60m-niveau en werd zevende in de Grote Prijs door een balkje in de barrage.

Wulschner: “Na haar geweldige ronde in Munster, kwam er veel vraag naar deze levendige merrie, waarbij genie en waanzin vaak dicht bij elkaar stonden. Er zijn aanbiedingen waar je gewoon geen ‘nee’ meer zeggen. Ze zal haar carrière voortzetten onder Cian O’Connor en we wensen hen beiden heel veel succes en alle geluk in de wereld.”

Bron Facebook Holger Wulschner/Horses.nl