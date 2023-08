Holleman, Bocken en Van Middendorp in de prijzen in Valkenswaard

Emma Bocken en Rinken Z (Riscal la Silla) zijn zaterdagmiddag tweede geworden in de juniorenrubriek direct op tijd op het Future Champions tournooi in Valkenswaard. In het direct op tijd over 1,35m moest Bocken alleen Kasper de Boeck met Dalida (v. Casall) voor zich dulden. Voor Fleur Holleman was er winst in de youngriderrubriek.

Vrijdag werden Bocken en Rinken Z ook al vijfde in de tweefasenrubriek over 1,35. Ook toen ging de winst naar De Boeck en zijn merrie. Voor alle jeugdruiters is er zondagmiddag een afsluitende Grand Prix.

Holleman wint bij young riders

Fleur Holleman won zaterdagmiddag de rubriek direct op tijd voor de young riders, met KWPN-merrie Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL). Het duo bleef de Duitse Charlotte Höing en Caboom (v. Casper) 3/10 van een seconde voor. Milan Morssinkhof en de negenjarige Docile (v. ) werden in deze rubriek zevende, met één balk. Hij was vrijdag ook al vierde in het 1,35 met dit paard. Vrijdag waren er in de young riderrubriek over 1,45 ook al goede resultaten voor Iris Michels, die met Isaac (v. Numero Uno) vierde werd in de tweefasenrubriek. Ook waren er toptienklasseringen voor Britt Schaper en Emma Bocken. Schaper werd vandaag bovendien achtste in het 1,45 tegen de klok, met Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn).

Renske van Middendorp in de prijzen bij pony’s

Bij de pony’s was het beste Nederlandse resultaat van de zaterdag de tweede plaats in het 1,30 m direct op tijd voor Renske van Middendorp en Labonita ZV (v. Best Boy). Van Middendorp was vrijdag met deze merrie ook al zesde in de rubriek over 1,25 m geworden. Vrijdag waren er bovendien goede resultaten voor Lois Wilschut met Minerva for Play (v. For Next Generation) en Lieselot Kooremans met Pixie B (v. Cap Nord D Hyrencourt). Zij werden respectievelijk tweede en derde. Mariesa Veenstra werd vijfde in het 1,10m, met Jackpot-P (v. Zavall VDL).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl