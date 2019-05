Holly Smith heerst in King’s Cup Royal Windsor Horse Show

Slechtst zes combinaties plaatsten zich voor de barrage in de prestigieuze King's Cup over een hoogte van 1,55m op de Royal Windsor Horse Show. Uiteindelijk was het, de op de Royal Horse Show debuterende, Holly Smith die er met de overwinning vandoor ging. Hiermee heeft de amazone, na gisteren de Manama Speed Stakes met de KWPN'er Fruselli (Zambesi x Karandasj), al haar tweede overwinning in Windsor op naam geschreven.

Als eerste starter in de barrage probeerde Harry Charles de druk bij zijn concurrenten neer te leggen. De Brit stuurde de KWPN’er Borsato (Contendro x Nijinski) rond in 35,74 maar moest onderweg een fout incasseren in de dubbel steil combinatie. Een mooie vierde plaats was het uiteindelijke resultaat voor de 20-jarige Brit.

Holly Smith

Holly Smith zette als tweede starter met Hearts Destiny (Heart Throb x Rabino) een snelle strakke ronde neer en finishte foutloos in 34,02 seconden. De Britse zei zelf over haar ronde: “Ik volgde de lijnen van Harry, maar dan net iets strakker. Dat hielp en was genoeg.” Jessica Springsteen begon de barrage gelijk met een fout op de eerste hindernis, maar hield het gas erop. De amazone moest met Volage du Val Henry (Quidam de Revel x Cassini) onderweg nog een fout incasseren. Met de acht strafpunten en een tijd van 34,65 eindigde het koppel op een vijfde plaats.

Top drie

Voor de barrage begon, zette Steve Guerdat zijn geld op Gregory Wathelet als winnaar. De Belg kon het, na zijn overwinning van gisteren in de 1,55m, vandaag niet waarmaken. Acht strafpunten in 42,62 brachten Gregory en Full House Ter Linden Z (Forever d’Arco Ter Linden x Cento) naar een zesde plaats. Ben Maher deed als voorlaatste starter een goede poging Holly Smith van haar troon te stoten. Maher kwam met de katachtig-springende Tic Tac (Clinton x Darco) net tekort en finishte foutloos in 35,15. De Brit mocht als tweede opstellen voor de Zwitser Martin Fuchs. Fuchs rijdt The Sinner (Sanvaro x Landgold), het voormalige toppaard van Denis Lynch, pas sinds maart op internationaal niveau. De Zwitser koos ervoor om een rustige foutloze ronde te rijden, en werd derde met een tijd van 44,27.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl