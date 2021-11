Holly Smith’ toppaard Denver nu onder Franse vlag

De door de familie Woertman uit Harbrinkhoek gefokte Denver (v. Memphis) heeft de stallen van Holly Smith verlaten. De price fighter van de Britse amazone zet zijn carrière voort onder de Fransman Sadri Fegaier. Fegaier debuteert met de KWPN'er dit weekend in de 2* wedstrijd in Valence en was gisteren tiende plaats in het 1,40m.

Marleen en wijlen Anton Woertman fokten Denver, die over 2020 aan kop ging op de WBFSH-ranking voor springpaarden. Denver begon zijn carrière in de eventingsport. Hij liep verdienstelijk op CCI4*-niveau, maar maakte de overstap naar de springsport. Onder de Britse amazone Holly Smith klom hij op naar het 1.60m-niveau. En hipaar maakte deel uit van het Britse team op de Spelen in Rio.

Het afgelopen jaar weren er dertien toptien klasseringen met vier overwinningen voor Smith en Denver. Het paar was onlangs vierde in de wereldbekerwedstrijd in Lyon en werden daar tweede in de 5* Grand Prix. Het zou hun laatste internationale optreden zijn. Er waren dit jaar verder zeges in St Tropez – Grimaud, Hamburg en Gorla Minore.

