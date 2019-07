Holly Smith uit Britse Nations Cup team door gebroken sleutelbeen

Het Britse team moet het in de Nations Cup wedstrijd in Hickstead doen zonder Holly Smith. De amazone brak haar sleutelbeen toen ze met haar paard onderuit ging bij huis in een training. Smith is inmiddels geopereerd en hoopt snel weer in het zadel te zitten met het oog op het EK in Rotterdam.

“Ik was bij huis op het gras aan het rijden toen mijn paard plotseling uitgleed en viel. Door de regen was de toplaag wat glad geworden”, vertelt Holly Smith aan Horse&Hound. “Door de val was ik enkele minuten buiten bewustzijn en toen ik wakker werd, zat mijn sleutelbeen niet meer op de plek waar ie hoort te zitten.”

Smith werd in het ziekenhuis geopereerd aan haar sleutelbeen. Ze hoopt met twee weken weer in het zadel te zitten om geen trainingsachterstand op te lopen richting het EK in Rotterdam. De Britse is met haar tienjarige Hearts Destiny (v. Paradiso) een vaste waarde voor het team. In Tryon was het paar er al bij en na goede optredens in La Baule en St Gallen is een teamplaats voor het EK in zicht.

Bron Horse&Hound