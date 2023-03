Holly Smith wint 1,45m GP-kwalificatie Lier, Teddy van de Rijt derde

Tegen Holly Smith was vandaag niemand opgewassen. In de 1,45m kwalificatieproef voor de Grand Prix was de Britse amazone dik twee seconden sneller dan de nummer twee. Teddy van de Rijt reed haar Gino (. Echo van t Spielveld) foutloos naar de finish en tekende voor het derde resultaat. Daan van Geel viel net buiten de top vijf en werd zesde terwijl Lisa Nooren op de elfde plek eindigde.

Holly Smith zadelde voor het 1,45m parcours direct op tijd haar altijd snelle Fruselli. De KWPN-zoon van Zambesi was scherp zat maar Smith kon de energie in goede banen leiden en de tijd van 66.91 seconden was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Pascale Haep reed Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) in 68.96 seconden naar de tweede plaats. Ook Teddy van de Rijt deed goede zaken en reed Gino in 70.13 seconden naar de derde plaats.

Daan van Geel noteerde ook een snelle nulronde en finishte net buiten de top vijf op de zesde plaats. Hij reed I’m Special Power SIH (v. Comme Il Faut) in 73.96 seconden naar de finish. Lisa Nooren heeft in Irish du Caillou (v. Elvis ter Putte) weer een fijn paard voor het hogere werk. De charmante vosmerrie sprong in 76.48 seconden naar de finish en dat leverde een elfde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl