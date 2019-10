Holly Smith wint met ex-eventer Denver Grand Prix Vilamoura

Holly Smith zit sinds eind september in het zadel van de KWPN'er Denver (Memphis x Chico's Boy) en heeft al het nodige prijzengeld bij elkaar gesprongen. Afgelopen weekend won het paar overtuigend de 3* Grand Prix in Vilamoura. Een opmerkelijke prestatie want het fokproduct van M.G. en A.A. Woertman uit Harbrinkhoek liep dit jaar nog naar een vijfde plek in de korte 4* eventingwedstrijd in Chatsworth met de Française Constance Lucie Copestake.

De elfjarige Menphis-zoon Denver, gefokt uit een Holsteinse merriestam, kwam in 2015 in het bezit van de in Engeland woonachtige eventingamazone Constance Copestake. In hetzelfde jaar debuteerde ze internationaal. Dit jaar reed de 23-jarige amazone de eerste 4*-wedstrijden met het paard en werd onder meer vijfde in Chatsworth.

Denver werd onlangs aangekocht door een sponsor van Holly Smith. Het CSI in Canteleu was hun eerste wedstrijd om vervolgens in Barcelona tijdens de Nations Cup finale de La Vanguardia Trophy over 1,45m te winnen. Ook op de Vilamoura Champions Tour zat het paar de afgelopen weken telkens in de prijzen met als hoogte punt het winnen van de 3* Grand Prix afgelopen zondag.

In de barrage van de Grand Prix moest Holly Smith het opnemen tegen tien ruiters. De Britse was met Denver verre weg de snelste met een foutloze ronde in 34,57 seconden. Op de tweede plaats eindigde nog een KWPN’er, Flambeau (Carambole x Casimir) onder de Ier Harry Marshall. A.J. van Erp fokte de negenjarige ruin die Marshall rijdt voor de Amerikaanse Savannah Barry. Op de derde plaats eindigde James Smith met de Ustinov-zoon Simply Splendid. De in Groot-Brittannië geboren AES’er komt uit de KWPN-merrie Splendid (v. Cavalier), een halfzus van de internationaal 1.50m-springende merrie Zjuliana Fairy V (v. Nassau).

Bron KWPN/Horses.nl