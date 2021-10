Holly Smith wint met Fruselli openingsrubriek Barcelona

De Britse amazone Holly Smith heeft met haar KWPN'er Fruselli (v. Zambesi) de winst gepakt in de openingsrubriek in Barcelona. In de rubriek direct op tijd over 1m45 bleef Smith de concurrentie ruim 1,4 seconde voor. De tweede plaats ging naar de Amerikaanse Lillie Keenan met Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur).