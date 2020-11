Holsteiner hengst Cashpaid naar Karl Cook

Onder de Belgische springruiter Nathan Budd was de Holsteiner Cashpaid J&F succesvol onderweg. De talenten van de negenjarige zoon van Casall bleven niet onopgemerkt. De hengst is verkocht naar Amerika en Karl Cook zal de teugels overnemen.

De bij het sBs en Selle Français goedgekeurde Cashpaid J&F maakte zijn internationale debuut onder Nathan Budd in 2016. Als vijf-, zes- en zevenjarige liep de zoon van Casall mee op het WK voor jonge springpaarden. Vorig jaar sprong de hengst zijn eerste 3*-wedstrijden.

Ook dit jaar maakte Cashpaid onder Nathan Budd weer een sterke indruk. Het paar werd onder meer zesde op de Belgische kampioenschappen. In augustus sprong Budd de laatste wedstrijd met de hengst in Deauville. Door een tijdfout liep het duo daar de barrage mis van de Grand Prix en werd twaalfde. Het was de eerste 3* GP voor Cashpaid.

Als Cashpaid uit gesport is, komt hij terug naar België en wordt dan ingezet voor de fokkerij.

