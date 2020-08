Holsteiner uit beroemde fokkerij Günter Schüder naar Jerome Guery

View this post on Instagram

Je suis très heureux de vous présenter 𝗨𝗻𝗶𝗾𝘂𝗼! Cet étalon Holsteiner de 7 ans (Uriko x Cancara) rejoint mes écuries. Cette arrivée est le fruit d'un partenariat que j'entame avec le Sheikh Khalifa Abdulaziz Bin Jassim al Thani et la Sheikha Maha Abdulaziz Bin Khalifa al Thani. Merci à Bertrand Masreni pour son rôle joué dans l'achat de ce superbe étalon qui je l'espère évoluera au plus haut niveau lors des années à venir. 🐴🤩