Hongaarse winst in GP Šamorín, Niels Knape en Tani Joosten in top 10

De 3* Grote Prijs van Šamorín, Slowakije, is zondagmiddag gewonnen door de 29-jarige Hongaarse ruiter Tamás Mraz, met Bn Silver (v. Otangelo). Mraz was bijna twee seconden sneller dan zijn naaste concurrentie. Niels Knape werd met een tijdfout in de basisomloop zevende met Ganturano (v. Canturano). Tani Joosten had twee tijdfouten in de eerste ronde met Galdal ME (v. Zambesi TN). Zij werd tiende.

Tweede in deze GP was Mathias Norheden Johansen met Franco 79 (v. Firth of Lorne), Michol del Signore uit Italië werd derde. Hij deed dat met de driekleur-bonte Irish Coffee (v. Diamant de Semilly), die KWPN-gefokt is, door Vera Klumper uit Almelo.

Uitslag

Bron: Horses.nl