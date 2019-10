Hoofdrubriek Oslo voor Maikel van der Vleuten

Aan de vooravond van de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, haalden twee Nederlandse combinaties de barrage van de rubriek over 1m60 in Noorwegen. Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr Blue) en Henk van de Pol met Looyman Z (v. Numero Uno) kwamen foutloos door het basisparcours. De schimmelmerrie van Van der Vleuten bleek vervolgens niet in te halen door de concurrentie. Van de Pol werd vierde.

Maikel van der Vleuten zette direct aan het begin van de barrage een snelle tijd neer van 42,36 seconden. Luciana Diniz was vervolgens met Fit for Fun (v. For Pleasure) wel foutloos, maar dik drie seconden langzamer. Ook Douglas Lingelow kon niet aan de tijd van Van der Vleuten komen. De andere vier deelnemers aan de barrage beten zich uiteindelijk ook stuk op de prestatie van Dana Blue, met balken voor onder meer Henk van de Pol en Christian Kukuk.

Uitslag

Bron: Horses.nl