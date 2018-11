Hoofdstel of niet het deert Jens van der Meer niet

Een knap stukje stuurmanskunst gisteren in de openingsrubriek van Jumping de Achterhoek. De zeventienjarige Jens van der Meer was goed onderweg in het parcours met zijn de zesjarige Hercules-R, toen onderweg het hoofdstel van de bruine ruin afgleed. Het duo sprong daarna nog zes hindernissen foutloos, waaronder een dubbelsprong.