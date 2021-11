Hoog niveau bij KNHS-Hartog Trophy in Luttenberg

Zo’n 70 jeugdcombinaties kwamen vandaag in Luttenberg aan de start van alweer de voorlaatste selectiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy rijstijlcompetitie. Met nog één wedstrijd en de finale te gaan, nadert deze leerzame competitie alweer het einde. Wesley de Boer won bij de Young Riders en bij de Junioren was de overwinning voor Thijmen Vos. Sanne Vermeulen greep de winst in de rubriek Children en Loïs Wilschut was de beste bij de ponyruiters.

De combinaties werden in de ring beoordeeld en van adviezen voorzien door de ervaren instructeur Arjen Vos. Op het voorterrein nam Teun van den Broek de begeleiding van de ruiters voor zijn rekening. “Ik was blij verrast met het niveau over de hele linie”, vat Vos de dag samen.

Niveau boven verwachting

“Ik vond het een ongelooflijk mooie dag en het was het leuk om te doen. Het niveau van de ruiters vond ik ver boven verwachting”, vertelt Arjen Vos enthousiast. “Parcoursbouwer Brinkman had een selectief parcours gebouwd, met alles erin wat erin moet staan en waarin de paarden en pony’s goed konden galopperen.”

Vos was vol lof over de wijze van rijden van de jeugd: “Ik kan wel enthousiast worden als ik zie hoe die jongelui – in met name de iets hogere klasses – rondrijden. Die denken erover na, ze zitten netjes op het paard en ze rijden gewoon goed. Ik kwam dan ook eigenlijk een beetje hoog uit met de punten. Want als je achten geeft en er komen nog betere ruiters dan moet je nog hoger”, lacht Vos. “Maar als ze goed rijden kunnen ze punten krijgen.” Arjen Vos was ook onder de indruk van de kwaliteit van de paarden. “In de Children-rubriek is dat bijvoorbeeld fantastisch. Die kinderen hebben paarden waar ze mooi van kunnen leren paardrijden. Daar zitten echt goede bij!”

Pony’s

Loïs Wilschut – Kyrian van Orchids Hannah Hoeksma – Ringersheim’s Adine Renske van Middendorp – Burito’s Funky

Children

Sanne Vermeulen – Icarus LH Jesse Berkers – Happhira H Nina Houtzager – Fonia Again

Junioren

Thijmen Vos – Faylista Lily van der Knaap – C’est La Donna-y Wesley de Boer – H-Kindness

Young Riders

Wesley de Boer – Kaphira Hilde Veenstra – Beverly Jorinde Dolfijn – Jacoba Stud Imosa

Agenda resterende competitie

4 december – Tolbert

18 december – Utrecht (finale)

Bron: KNHS