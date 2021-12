Housen rijdt Audi naar huis, Greve en van der Maat op podium Super GP

In Kronenberg won de 19-jarige Belgische ruiter Alexander Housen zondagmiddag de CSI2* Super Grand Prix. Met zijn schimmel Casillas van de Helle (v. Casall) was hij tweemaal foutloos en de snelste in de tweede omloop, mede dankzij een bizarre versnelling in de laatste lijn. Het leverde Housen een Audi A4 op. Willem Greve werd tweede met Highway M TN (v. Eldorada vd Zeshoek), Bart van der Maat was derde met Chicago 162 (v. Casall).

Op De Peelbergen bestond de Super Grand Prix van zondag uit twee rondes direct op tijd over 1,45 m. Van de 18 deelnemers mochten de beste twaalf in omgekeerde volgorde terugkomen voor de tweede ronde, die ook direct op tijd verreden werd. Vijf combinaties bleven foutloos in de eerste ronde.

Vier fouten

Bles was foutloos in tweede omloop, dankzij een snel en geconcentreerd rondje met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut). Bles nam vier strafpunten mee uit de eerste ronde en werd uiteindelijk achtste. Ook Remco Been kwam met vier strafpunten ronde twee in, met de grootramige Granny Smith Apple (v. ) bleef ook hij daarin foutloos. Been was zevende in het eindklassement. De twee Nederlanders werden gevolgd door Duitser Richard Vogel, die een magnifiek rondje reed met Cepano Baloubet (v. Chaman). Zijn zeer rijdbare vos ging indrukwekkend door het parcours en finishte met 35,72 seconden in de snelste tijd tot dan toe.

Greve en Van der Schans

Willem Greve was met Highway de eerste foutloze combinatie uit de eerste ronde die de tweede omloop mocht rijden. Het leek niet heel snel op het eerste stukje, maar na een strakke draai naar hindernis drie ging het tempo erop. Een vlekkeloze rollback naar hindernis vijf en een goed doorgegaloppeerd laatste gedeelte brachten Greve aan de leiding in 35,29 seconden. Wout Jan van der Schans gaf vervolgens vooral in het laatste stuk veel gas en moest dat bekopen met een balk op de laatste hindernis.

Rousen zet de turbo aan

Alexander Rousen kwam met zijn Casillas van de Helle goed door het parcours. De afstand tussen vijf en zes lukte met wat extra gas en ook in de daaropvolgende combinatie kwamen de twee goed uit. Onder gefluit vanaf de kant gaf de Belg een ongekende versnelling voor de laatste lijn. Er bleek een extra turbo in de schimmel te zitten, de cameraman hield het maar tenauwernood bij. Het duo knalde in 34,59 seconden over de finish. De twee laatste starters – Bart van der Maat en Mario Stevens – konden er niet meer aankomen, beiden kregen een balk op de laatste hindernis. Van der Maat reed met 35,22 seconden de snelste tijd van de vierfouters.

Uitslag

Bron: Horses.nl